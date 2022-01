12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,6 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (20.01.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) unter die Lupe.Die Ausschüttung der außerordentlichen Dividende in Höhe von EUR 2,50 je Aktie zusätzlich zur regulären Dividende, welche die Analysten auf einem ähnlichen Niveau wie im letzten Jahr (ca. EUR 1) erwarten würden, sollte eine attraktive Dividendenrendite von mehr als 10% bedeuten.Die Qualität des Portfolios zähle zu den Besten in dem Coverage-Universum der Analysten. Jedoch um alle Immobilien weiterhin attraktiv zu halten in einer Zeit, wo hybride Arbeitsmodelle und Nachhaltigkeit immer wichtiger würden, würden die Analysten schätzen, dass trotzdem etwa ein Drittel der Immobilien Verbesserungspotenzial habe. Portfolios in schlechteren Lagen oder in Märkten, wo die CA Immo weniger Potenzial sehe (z.B. Rumänien), könnten auch verkauft werden. Da diese Märkte ein höheres Risiko und damit verbunden auch eine höher Rendite aufweisen würden, könnte die Rendite des Gesamtportfolios zwar etwas sinken, wenn die Umstellung erfolgreich durchgeführt werde. Die Qualität der Objekte dürfte aber weiter steigen, was wiederum zu niedrigeren Kapitalkosten führe.Portfolioveräußerungen, welche nicht ersetzt worden seien, und die erhöhten Leerstände im CEE-Portfolio würden das Ertragswachstum begrenzen und hätten auch dazu geführt, dass die CA Immo ihre ursprüngliche FFO I-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 von über EUR 140 Mio. zurückgenommen habe und nun mit einem geringeren Wert rechne. Die Fertigstellung des ONE Tower in Frankfurt (69.000 m²) sollte ab den Geschäftsjahren 2023-24 mehr als EUR 20 Mio. an Mieteinnahmen beisteuern, der potenzielle Verkauf des rumänischen Portfolios könnte dies jedoch kompensieren. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Portfoliorotation vorerst einen relativ vernachlässigbaren Einfluss auf die Bewertung habe. Mittelfristig könnte die stärkere Fokussierung jedoch von den Anlegern durchaus begrüßt werden.Das mittel- bis langfristige Ziel, sich auf erstklassige Büroimmobilien in Zentrumslagen zu konzentrieren, sähen die Analysten als positiv an. Dieser Transformationsprozess könnte jedoch einige Jahre dauern und in der Übergangsphase könnte der FFO I eher stagnieren, da potenziell renditestärkere, weniger hochwertige Vermögenswerte ersetzt würden. Die aktuelle Bewertung könnte jedoch ein interessanter Einstiegspunkt für längerfristig orientierte Anleger sein und die Dividendenrendite für das GJ 2021e von über 10% könnte die Aktie durchaus attraktiv machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.