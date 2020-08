Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

26,55 EUR -0,75% (25.08.2020, 15:51)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

26,50 EUR -0,56% (25.08.2020, 15:40)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und erhöht das Kursziel von 35 auf 37 Euro.Das Unternehmen habe am gestrigen Abend den Bericht zum ersten Halbjahr 2020 veröffentlicht und heute zu einer Telefonkonferenz geladen. Trotz der im März ausgebrochenen COVID-19-Pandemie könnten sich die Zahlen mit einem Anstieg im FFO von 6% auf über 68 Mio. Euro sehen lassen. Das Nettomietergebnis sei sogar um 10% von 96 Mio. Euro auf rund 106 Mio. Euro gestiegen. Die pandemiebedingten negativen Effekte im Mietergebnis seien mit 2,6 Mio. Euro nach Einschätzung von Scharff moderat gewesen und hätten die Retail und Hotel Assets betroffen, die aber kein hohes Gewicht im Portfolio hätten. Das Bewertungsergebnis sei mit einem kleinen Minus von nur 27 Mio. Euro recht stabil und sogar positiv gewesen, wenn man nur auf den deutschen Markt schaue. Was die Metropolen Berlin, München und Frankfurt anbetreffe, so sei es sogar zu einem leichten Rückgang der Prime Yields verglichen mit dem Vorjahr gekommen.Die gegebene Guidance von mindestens 126 Mio. Euro für das Gesamtjahres FFO I Ergebnis erscheine Scharff vielleicht etwas konservativ nach dem guten Cash Flow Bild des ersten Halbjahres, lasse aber Raum für eine positive Überraschung im weiteren Jahresverlauf. Für das Unternehmen spreche neben der sehr hohen Qualität des Portfolios, die sich in einer weiter sehr hohen Belegung von 95% widerspiegele (2019: 96%) auch die attraktive Dividende von 1,00 Euro, die auf der heutigen virtuellen HV beschlossen werde und eine Dividend Yield von annähernd 4% bedeute.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für CA Immobilien Anlagen-Aktie und erhöht das Kursziel nunmehr von 35 auf 37 Euro. Dieses werde zudem gestützt durch den EPRA NAV je Aktie, der in den ersten sechs Monaten leicht um 1% von 38,37 Euro auf 38,84 Euro angestiegen sei. (Analyse vom 25.08.2020)Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: