Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,6 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q3-Ergebnisse von CA IMMO seien im Jahresvergleich aufgrund der Verkäufe von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien und einem Anstieg der Leerstände in CEE gesunken. Der Rückgang der Mieteinnahmen auf EUR 55,9 Mio. im 3. Quartal (-6%, unverändert gegenüber dem Vorquartal) entsprach jedoch unseren und den Konsenserwartungen, so die Analysten der RBI. Die Nettomieteinnahmen und das EBITDA hätten ebenfalls die Erwartungen erfüllt, mit leicht niedrigeren Nettomieterträgen (EUR 51,1 vs. Q3 20: EUR 53,6 Mio.), kompensiert durch einen Gewinn aus Immobilienverkäufen von EUR 4 Mio., was zu einer flachen EBITDA-Entwicklung im Vergleich zu Q3 20 geführt habe (EUR 45,1 vs. Q3 20: EUR 45,8 Mio.).Aufgrund eines leicht negativen Bewertungsergebnisses (EUR -10 Mio., RBIe EUR +10 Mio.) seien die G&V-Kennzahlen unterhalb des EBITDA etwas unter den Erwartungen der Analysten der RBI geblieben. Das Ergebnis aus laufender Immobilienbewirtschaftung sei mit EUR 31,6 Mio. auch geringfügig niedriger gewesen, als erwartet worden sei (RBIe EUR 33 Mio.).Die Cash-Position nach Q3 in Höhe von. 847,2 Mio. Euro sei zwar aufgrund einer Anleiherückzahlung von 107 Mio. Euro im Juli etwas unter dem Vorquartal, reiche aus Sicht der Analysten der RBI aber weiterhin aus, um die angekündigte Sonderdividende in Höhe von EUR 5 je Aktie zu bedienen.Die wichtigste Ankündigung sei nach Ansicht der Analysten der RBI die Rücknahme des Ausblicks für das GJ 22 gewesen. Statt mit einem Ergebnis aus laufender Immobilienbewirtschaftung von mehr als EUR 140 Mio. rechne CA IMMO nun mit weniger als EUR 140 Mio. Dies sei auf die erwarteten zusätzlichen Immobilienverkäufe und das schwierige Vermietungsumfeld zurückzuführen. Die GJ 21-Prognose von mehr als EUR 128 Mio. sei hingegen bestätigt worden.Die Analysten der RBI sähen die Veröffentlichung aufgrund der Rücknahme der Prognose für das GJ 22 als negativ an. Die niedrigeren Ergebnisse im Jahresvergleich waren zwar zu erwarten, könnten aber die Stimmung zusätzlich drücken, so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der RBI, zur CA Immobilien Anlagen-Aktie. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.