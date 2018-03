Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

27,42 EUR +4,26% (02.03.2018, 12:29)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

27,44 EUR +3,39% (02.03.2018, 15:04)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (22.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) herab.Heute habe der US-Investor Starwood Capital die Entscheidung für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der CA Immo bekanntgegeben. Der Investor plane bis zu 26% aller CAI-Aktien zu einem Angebotspreis von 27,50 Euro cum Dividende, also abzüglich einer zwischen der Bekanntmachung des Übernahmeangebots und der Abwicklung des Angebots, solange diese nach dem Dividendenstichtag liege, erklärten Dividende. Der Angebotspreis sei Meinung von Scharff fair und entspreche seinem derzeitigen Kursziel und liege ebenfalls über dem EPRA NNNAV per 31.12.2017 von 27,13 Euro.Scharff bewerte das Angebot als positiv für CA Immo, da Starwood ein sehr bekannter Investor mit sehr guten Immobilien-Branchenkenntnissen sei. Er glaube, dass mit dem Einstieg ein guter Investor an Bord komme, der CA Immo strategisch noch weiter vorantreiben könne und in den nächsten Phasen unterstützen werde. Nach der Suspendierung der Merger Gespräche mit Immofinanz Anfang März und den folgenden vielen Spekulationen um mögliche Konsolidierungsvarianten sehe der Analyst das Investment ebenfalls als gute Nachricht an. Starwood habe erklärt, dass es keine Komplettübernahme von CAI anstrebe und die Aktie nach Abschluss des Angebots weiterhin notiert bleiben solle. Es gelte abzuwarten, welche Investoren das Angebot annehmen bzw. wie viele Aktien während der Angebotsphase an Starwood angedient würden. Scharff sehe darin ebenso eine gute Möglichkeit für Immofinanz, nach der Suspendierung der Merger Gespräche, ihren derzeit 26% Anteil an CA Immo ganz oder teilweise zu veräußern.In Folge der Bekanntmachung des Übernahmeangebots von Starwood Capital sei die CAI-Aktie heute um über 3% auf derzeit 27,48 Euro (Stand 13:52 Uhr) gestiegen und habe sich somit dem Angebotspreis angepasst. Dies entspreche praktisch dem derzeitigen Kursziel von 27,50 Euro, welches Scharff nach den guten vorläufigen Zahlen und der Suspendierung der Merger Gespräche mit seinem Update vom 2. März bereits von 26,00 Euro auf 27,50 Euro erhöht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: