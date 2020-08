Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

45,60 EUR -2,56% (27.08.2020, 16:43)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie: 541910

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie: COK

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (27.08.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM musste in der Corona-Krise deutlich Federn lassen - AktienanalyseDer IT-Berater CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) hat in der Corona-Krise deutlich Federn lassen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im zweiten Quartal wegen eines Einbruchs im Geschäft mit IT-Systemen im Jahresvergleich um 8,6 Prozent auf 372 Mio. Euro gefallen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Der Betriebsgewinn sei sogar um 29,5 Prozent auf 20,1 Mio. Euro zurückgegangen. Zwar habe Konzernchef Rudolf Hotter bereits im Juni angedeutet, dass die Monate April und Mai unter der Pandemie leiden würden. Dass die Zahlen so schwach ausfallen würden, damit hätten allerdings wohl nur die wenigsten gerechnet - zumal Konkurrent Bechtle Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal trotz Krise weiter habe steigern können.Auch der Ausblick sei so gar nicht nach dem Geschmack der Börse gewesen. Zwar rechne das Management mit Aufholeffekten im zweiten Halbjahr und sei daher bei der Prognose eines moderaten Umsatz- und Ergebniswachstums geblieben. Voraussetzung für das Erreichen der Ziele sei allerdings eine Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität, habe das Unternehmen angefügt - und die sei alles andere als selbstverständlich. Im Gegenteil: Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sei unverändert hoch, habe der Vorstand erklärt. Mit anderen Worten: Die Prognose sei nicht in Stein gemeißelt.Trotz der auch mehrheitlich von Analysten erwarteten Geschäftserholung im zweiten Halbjahr, insbesondere im vierten Quartal sollten Anleger daher derzeit lieber nur gepuffert in die Aktie des IT-Dienstleisters einsteigen. Auch so sind attraktive Renditen drin, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2020)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:45,66 EUR -1,98% (27.08.2020, 16:35)