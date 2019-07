Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (02.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.CANCOM bleibe weiter auf Wachstumskurs. Der IT-Dienstleister lasse sich dabei von der allgemein eingetrübten wirtschaftlichen Stimmung in Deutschland nicht beirren. Nach einem erfreulichen Jahresauftakt gehe der Vorstand auch im Gesamtjahr von einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis (EBITDA) aus. Die Aktie stehe kurz vor dem Sprung auf ein neues Rekordhoch.Die "Aktionär"-Altempfehlung CANCOM habe Anfang 2017 ihre Aufwärtsbewegung beschleunigt. Begleitet von einer starken operativen Entwicklung habe sich der Börsenwert innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt. Am 7. Mai 2018 habe die Kursrally ihren vorläufigen Höhepunkt bei 52,75 Euro erreicht. Im Anschluss sei eine scharfe Korrektur gefolgt, die den Kurs zum Jahreswechsel wieder unter die 30-Euro-Marke gedrückt habe. Seit Anfang Januar befinde sich die Aktie wieder im Aufwind - und dürfte in Kürze erneut das Rekordhoch aus dem Vorjahr attackieren.Die Stimmung könnte kaum besser sein: Auf der Hauptversammlung Ende Juni hätten die Aktionäre für eine Dividendenausschüttung von 0,50 Euro pro Aktie gestimmt, hätten mit KPMG einen neuen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt und den Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Auch die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sei mit großer Mehrheit erteilt worden.In seiner Rede sei der Vorstandsvorsitzende Thomas Volk auf die gute Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr eingegangen und habe insbesondere mit Bezug auf den erzielten Fortschritt bei der Ausweitung der Aktivitäten im Konzernsegment Cloud Solutions eine positive Bilanz gezogen.Volk habe zudem bestätigt, dass die Investitionen in die strategische Transformation der CANCOM Gruppe und in die hauseigene IT-Management-Software AHP Enterprise Cloud im Jahr 2019 mit unveränderter Intensität fortgesetzt würden. Im Gesamtjahr rechne der IT-Dienstleister daher weiter mit einem deutlichen Wachstum aller wichtigen Kennziffern.Zusätzliche Impulse liefere die Gerüchteküche. In Finanzkreisen heiße es, dass US-Firmen über den TecDAX-Konzern einen Eintritt in den heimischen IT-Markt anstreben würden.Es spricht einiges dafür, dass der "Aktionär" Top-Tipp (Börsenwert: 1,6 Milliarden Euro) die alten Hochs aus dem Jahr 2018 schon bald überwindet und seine Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzt - mit oder ohne Übernahmefantasie, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.07.2019)