Börsenplätze CANCOM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

50,70 EUR +2,26% (07.11.2019, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

50,30 EUR +1,37% (07.11.2019, 10:29)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (07.11.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Die Ära Klaus Weinmann bei CANCOM sei nun vollständig beendet. Er habe bei CANCOM in der Summe einen tollen Job gemacht. Eine Firma von Null auf mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz zu bauen, könne nicht jeder. Schon im Herbst 2018 habe er das Amt des CEO bei dem IT- und Softwareunternehmen aus München niedergelegt. Über die von ihm geführte Primepulse SE sei er noch mit knapp 10% an CANCOM beteiligt gewesen. Das Paket habe bei Kursen von rund 50 Euro immerhin einen Wert von mehr als 170 Mio. Euro gehabt.Jetzt habe Weinmann Kasse gemacht. Primepulse habe jüngst die Schwellenunterschreitungen von 5% und danach von 3% vermeldet. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Anteil inzwischen komplett auf Null reduziert worden sei. Eine Sprecherin von Primepulse habe dies auf Nachfrage der Vorstandswoche aber nicht bestätigen wollen. Der Abverkauf habe die Experten doch etwas überrascht. Im letzten Jahr sei Weinmann ihnen gegenüber zuversichtlich gewesen, dass die Aktie von CANCOM mittel- bis langfristig in Richtung 100 Euro klettere. Jetzt mache er bei Kursen um 50 Euro komplett Kasse.Die Experten könnten den Verkauf aber durchaus auch nachvollziehen. Weinmann wolle mit Primepulse Vollgas geben und massiv in neue Firmen investieren. Ein Börsengang von Primepulse habe bisher nicht geklappt. Die aus dem IPO erhofften Mittel habe es nicht gegeben. Mit dem Verkauf des Aktienpaketes an CANCOM sei die Frage nach neuen Mittel erledigt. Ein Börsengang von Primepulse sei nach Informationen der Experten erst einmal komplett vom Tisch und aufgrund der massiv gefüllten Kasse auch nicht notwendig.Etwas unschön seien im Zusammenhang mit dem doch recht großen Abverkauf über die Börse, die geschürten Übernahmegerüchte Mitte September. In den Medien sei ein "Bietergefecht um CANCOM" angeheizt worden. Es solle sich ein milliardenschweres Übernahmeduell zwischen strategischen und Finanzinvestoren anbahnen. Weinmann bestätige damals gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg "den Eingang mehrerer Interessensbekundungen". Aus einer Übernahme von CANCOM werde jedoch erst einmal nichts werden. Die Anteile wären sicherlich nicht über den Markt vertickt worden, wenn das Interesse an einer Übernahme so riesig wäre. Der Pusch dürfte aber durchaus dafür gesorgt haben, dass die Aktie etwas an Fahrt aufnimmt und sie "gut" nachgefragt werde.Im ersten Halbjahr 2019 habe Cancom den Umsatz um 30% auf fast 800 Mio. Euro gesteigert. Die organische Wachstumsrate habe rund 22% betragen. Im gleichen Zeitraum habe die Firma das bereinigte EBITDA um 21,4% auf knapp 60 Mio. Euro verbessert. Das entspreche einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,4%. "Wir haben insbesondere im zweiten Quartal von überaus hohen IT-Investitionen unserer Kunden profitiert. Aktuell verbuchen wir in der Gesundheitsbranche und im öffentlichen Sektor deutliches Wachstum. Aber auch in allen anderen Branchen sehen wir aufgrund der Digitalisierung anhaltenden Bedarf, in IT zu investieren. Daher haben wir auf der Basis der berichteten Geschäftsentwicklung die Prognose für die Jahresergebnisse der CANCOM-Gruppe angehoben", habe Thomas Volk anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr gesagt.Die Gesellschaft profitiere immens von Cloud-Lösungen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hätten die Erlöse in diesem Segment um gut ein Viertel auf 136,9 Mio. Euro expandiert. Die bereinigte EBITDA-Marge belaufe sich in diesem Segment auf satte 26%. Damit könne CANCOM knackig Geld verdienen.Für das Jahr 2019 rechne Volk mit einem sehr deutlich steigenden Umsatz statt eines lediglich "deutlich steigenden" Umsatzes. Für den Konzern-Rohertrag, das Konzern-EBITDA und das Konzern-EBITA werde ebenfalls mit einer sehr deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Auch in den einzelnen Bereichen IT Solutions sowie Cloud Solutions prognostiziere Volk rasantes Wachstum. 2018 habe der Umsatz bei knapp 1,4 Mrd. Euro, das bereinigte EBITDA bei gut 115 Mio. Euro und das bereinigte EBIT bei 75 Mio. Euro gelegen. Berichtet worden sei ein EBIT von 65 Mio. Euro sowie ein Jahresgewinn von 42 Mio. Euro.Mit einem Börsenwert von mehr als 1,7 Mrd. Euro und einem KGV jenseits der Marke von mehr als 20 sei das Unternehmen alles andere als ein Schnäppchen. Die Geschäfte müssten auch in 2020 brummen. Eine eventuell durch eine schwache Konjunktur bedingte Durststrecke dürfe sich Volk nicht erlauben angesichts der jetzigen Bewertung. Er müsse liefern. Da die Börsen derzeit im Hausse-Modus seien, könnte die Aktie von CANCOM wieder an Fahrt gewinnen, nachdem der Überhang an Aktien durch Primepulse erledigt sei.