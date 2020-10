XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

35,00 EUR -10,85% (27.10.2020, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

35,50 EUR -8,41% (27.10.2020, 12:02)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (28.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen habe nach einem gemischt ausgefallenen Quartal wegen der Corona-Krise seinen Gewinnausblick zusammengestrichen. Der Umsatz solle im Vergleich zum Vorjahr zwar deutlich steigen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle jedoch "sehr deutlich" zurückgehen. Bisher habee CANCOM für beide Kennziffern eine moderate Steigerung angepeilt. Anleger würden verschnupft reagieren, die Aktie falle deutlich zurück.CANCOM schlingere damit weiter durch die Krise. Zwar habe der IT-Dienstleister im Frühjahr eine hohe Nachfrage nach mobilem Arbeiten gespürt, sei im zweiten Quartal aber deutlich unter Druck geraten. Die rasche Kurserholung der CANCOM-Aktie nach dem Corona-Crash habe Anfang Juni ihr Ende bei gut 59 Euro stattgefunden, seitdem gehe es bergab. Seit Jahresbeginn habe das Papier gut 30% verloren.Die CANCOM-Aktie gehöre im schwachen Marktumfeld zu den größten Verlierern in der DAX-Familie. Aus charttechnischer Sicht könnte der Titel das Corona-Crash-Tief aus dem Frühjahr ansteuern. Anleger sollten vor einem Einstieg eine Stabilisierung abwarten und an der Seitenlinie bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CANCOM-Aktie: