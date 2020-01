XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

48,44 EUR -8,08% (09.01.2020, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

49,62 EUR -3,56% (09.01.2020, 10:22)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (09.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Der Münchner IT-Dienstleister habe überraschend seinen Chef ausgetauscht. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Volk verlasse CANCOM wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Entwicklung vorzeitig zum 31. Januar, habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Sein Nachfolger auf dem Chefposten werde zum 1. Februar sein bisheriger Vorstandskollege Rudolf Hotter. Er solle sich die Aufgaben, die bisher Volk zugeteilt gewesen seien, bis auf Weiteres mit seinem Kollegen Thomas Stark teilen.Am Finanzmarkt sei die Nachricht mit einem Kursabschlag quittiert worden. In welchen Bereichen sich die Chefetage uneins gewesen sei, sei unbekannt und werde wohl erst später deutlich, falls der neue CEO Hotter eine andere Richtung vorgebe. Unter Thomas Volk habe CANCOM eine strategische Transformation gestartet und die Geschäftsmodelle an die Cloud angepasst.In Folge des Abverkaufs nach der Trennung habe die CANCOM-Aktie bereits die 90-Tage-Linie gerissen. Falle nun auch die 50-Euro-Marke, könnte die CANCOM-Aktie bis 47,50 Euro durchsacken. Anleger sollten angesichts der angespannten chattechnischen Situation die Füße still halten und die vorläufigen Jahresergebnisse am 28. Januar abwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CANCOM-Aktie: