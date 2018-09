Börsenplätze CANCOM-Aktie:



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (12.09.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Das Wertpapier setze sich zur Wochenmitte mit einem zweistelligen Kursplus klar an die Spitze des TecDAX. Grund dafür seien optimistische Aussagen vom Management sowie Fundamentaldaten vom Monat Juli. Das positive Sentiment sollte den engagierten Shortsellern bei CANCOM nicht gefallen - Eindeckungen würden den heutigen Kurssprung begünstigen.Per Ende August habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass der langjährige Vorstand und Mitbegründer des IT-Dienstleisters, Klaus Weinmann, das Mandat des Vorstandsvorsitzenden zum 30. September 2018 niederlege und an Thomas Volk die Führungsposition übergeben werde. Ferner strebe Weinmann einen Posten im Aufsichtsrat an. "Ich brauche nicht zu betonen, dass mir CANCOM sehr am Herzen liegt. Aber das Wachstum der PRIMEPULSE Gruppe und die damit für mich zunehmenden Aufgaben lassen eine Doppelfunktion als Vorstand künftig nicht mehr zu. Mit Thomas Volk steht ein hervorragender Nachfolger bereit, dem ich meine CANCOM ruhigen Gewissens anvertrauen kann. Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat dies einstimmig mitträgt", so Weinmann.Der Nachfolger, Thomas Volk, blicke jetzt "überaus optimistisch" der Entwicklung beim IT-Dienstleister im restlichen Jahr entgegen. Dabei stütze sich der zukünftige CEO auf Eckdaten des Monats Juli, in dem das Unternehmen mit einem organischen Wachstum von 24,5% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen sei. Sowohl das Segment Cloud Solutions als auch IT Solutions habe die positive Entwicklung der Umsätze vorangetrieben.Für Trader bietet die CANCOM-Aktie somit auf kurz- bis mittelfristige Sicht attraktive Chancen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link