ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (13.02.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Aktie macht eine gute Figur - AktienanalyseVor wenigen Wochen sorgte CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) für einen Paukenschlag: Vorstandschef Thomas Volk schied wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Entwicklung vorzeitig aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nachfolger sei per 1. Februar sein bisheriger Vorstandskollege Rudolf Hotter geworden. Noch Anfang Dezember habe sich das Unternehmen - unter Volk - an der Börse 174 Mio. Euro frisches Kapital besorgt. Nebenwertekenner würden hinter dem Führungswechsel möglicherweise eine bevorstehende Übernahme der IT-Firma vermuten. Darauf deute auch der folgende Kursverlauf hin. Nachdem die Aktie zunächst wegen des überraschenden Rücktritts bis auf 47 Euro eingebrochen sei, habe es nur circa eine Woche gedauert, bis die Kursdelle ausgebügelt sei.Vor wenigen Tagen habe der Titel sogar ein neues Rekordhoch markiert, weil Anleger auf gute Geschäftszahlen spekuliert hätten. 2019 habe der Umsatz zwar um fast 19 Prozent auf 1,64 Mrd. Euro angezogen. Zudem habe der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (EBITDA) um knapp 17 Prozent auf 134 Mio. Euro zugelegt. Allerdings habe sich das kräftige Geschäftswachstum Ende 2019 ein Stück weit abgeschwächt. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Vergleich noch um rund zwölf Prozent zugelegt. Beim bereinigten EBITDA habe sich die Steigerung auf knapp zehn Prozent belaufen.Aufgrund der leichten Enttäuschung sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, was angesichts des starken Laufs vor der Zahlenbekanntgabe aber auch nicht verwundern sollte. De Aktie dürfte schon bald wieder in ihren Aufwärtstrend einschwenken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2020)Börsenplätze CANCOM-Aktie: