Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

87,90 EUR +2,81% (05.04.2018, 14:29)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (05.04.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktie: Auf Wolke sieben - AktienanalyseDie Aktie des IT-Dienstleisters CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) zählt seit Jahren zu den Lieblingen am Aktienmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Das Geschäft laufe blendend, wie die Zahlen zum abgelaufenen Jahr zeigen würden. Demnach habe CANCOM seine Umsätze 2017 um 13,5 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 15,9 Prozent auf 84,5 Mio. Euro, der Nettogewinn gar um 18,9 Prozent auf 40 Mio. Euro geklettert. Davon sollten auch die Aktionäre etwas haben: CANCOM wolle die Dividende von 50 Cent auf 1,00 Euro je Aktie verdoppeln.Wesentlicher Grund für das gute Abschneiden sei die Ausweitung des Cloud-Geschäfts. Sie sorge einerseits für einen höheren Anteil planbarer und wiederkehrender Umsätze, so CANCOM-Chef Klaus Weinmann, andererseits für eine höhere operative Marge. Folglich solle das Geschäft mit Cloud-IT Angeboten im laufenden Jahr noch an Gewicht gewinnen. Zudem sollen Umsatz und Ergebnis insgesamt weiter deutlich klettern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2018)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:87,95 EUR +3,65% (05.04.2018, 14:33)