XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

51,40 EUR +2,49% (27.08.2019, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

51,40 EUR +2,09% (27.08.2019, 11:08)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (27.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter de Lupe.Die Aktie von Axel Springer fliege aus dem MDAX und werde am 29. August durch CANCOM ersetzt. Hintergrund für die Indexanpassung sei die erfolgreiche Übernahmeofferte des Finanzinvestors KKR für Axel Springer. Damit sei der Streubesitz deutlich unter 10% gesunken - zu gering, um Punkt 4.1.1.1 des Regelwerks "Guide to the DAX Equity Indices" zu entsprechen.Dirk Schmitt und Franziska Ziemer von der Universität Würzburg hätten in einer Studie festgestellt, dass es im Rahmen von Indexanpassungen zu deutlichen Überrenditen komme. Dabei seien die Überrenditen der neuaufgenommenen Aktien bereits im Vorfeld der Ankündigung feststellbar, da die Indexkriterien öffentlich verfügbar seien. Am Tag der Ankündigung, dass ein Titel in den MDAX aufgenommen werde (wie bei CANCOM am Montagabend geschehen), reagiere der Aktienkurs am folgenden Tag mit einer signifikanten Überrendite von durchschnittlich 1,75%. Laut Schmitt und Ziemer sei dies aber nur der kleinste Teil des Kurseffekts. Schon während der 90 Tage vor der Ankündigung sei eine beachtliche kumulierte Überrendite von 15,02% zu beobachten. Die Überrendite könne auf zusätzlichen Preisdruck zurückgeführt werden, der durch Zukäufe von Fondsmanager, die sich am MDAX orientieren würden, hervorgerufen werde.In CANCOM investierte Anleger könnten von dieser Überrendite profitieren. "Der Aktionär" rate: Dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2019)Börsenplätze CANCOM-Aktie: