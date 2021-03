Börsenplätze C3.ai-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

95,00 EUR -5,38% (02.03.2021, 12:08)



NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

121,05 USD +7,64% (01.03.2021)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie Deutschland:

724



NYSE Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es seien die ersten Quartalszahlen gewesen, die C3.ai nach dem fulminanten Börsengang im Dezember veröffentlicht habe - und sie hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können. Ein Umsatzwachstum von 19 Prozent reiche aber bei weitem nicht aus, um die Aktionäre zufriedenzustellen. Die Aktie von C3.ai krache erneut knapp zehn Prozent nach unten.Im dritten Quartal hätten die Umsätze von C3.ai um 19 Prozent auf 49,1 Millionen Dollar zugelegt. Die bereinigten Verluste je Aktie hätten sich auf 0,13 Dollar belaufen. Analysten hätten nur mit Umsätzen in Höhe von 47 Millionen Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,16 Dollar gerechnet.Auch bei der Prognose für das laufende Quartal hätten die Erwartungen der Experten teilweise übertroffen werden können. C3.ai prognostiziere im vierten Quartal Umsätze von 50 bis 51 Millionen Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,27 bis 0,28 Dollar. Analysten hätten zuletzt mit 48 Millionen Dollar Umsatz und einem Verlust je Aktie von 0,20 Dollar gerechnet.C3.ai sei damit die einzige börsennotierte Firma, die sich ausschließlich auf KI-Software konzentriere. Ein unglaublich attraktiver, weil zukunftsorientierter Geschäftsbereich für Anleger. Doch die Bewertung der Aktie treibe dieses Alleinstellungsmerkmal auf ein übertriebenes Niveau. Das Papier von C3.ai sei aktuell mit einem KUV für die nächsten zwölf Monate von 45 bewertet. Selbst nach dem jüngsten Kursverfall von rund 40 Prozent biete diese hohe Bewertung noch genügend Luft für Korrekturen."Der Aktionär" bleibt daher aktuell bei seinem nach dem Börsengang gezogenen Fazit: Hochspannend, aber nicht zu diesem Preis, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link