Der Einfluss von politischen Richtungsentscheidungen auf die Finanzmärkte habe in den Jahren nach der großen Finanzmarktkrise von 2008 und der sich daran anschließenden Euro-Staatsschuldenkrise nochmals deutlich zugenommen. Es seien die in Krisensitzungen auf europäischer Ebene gesetzten politischen Leitplanken gewesen, welche den Takt an den Aktienmärkten vorgegeben hätten und durch die unkonventionellen Eingriffe seitens der Notenbanken flankiert worden seien. Spätestens mit der Coronakrise habe sich das Ausmaß, in welchem die Kapitalmärkte von politischen Entscheidungen abhängen würden, nochmals extrem verschärft. Denn mit der Coronakrise sei über regionale Grenzen hinweg neben geldpolitischen Krisenmaßnahmen auch eine aktive Fiskalpolitik in einem bislang ungekannten Ausmaß zum Einsatz gebracht worden.



Die wirtschaftspolitischen Richtungsentscheidungen über die Fortsetzung dieses Policy Mix aus Geld- und Finanzpolitik würden die Kapitalmärkte in den kommenden Jahren in einem wahrscheinlich sogar noch stärkeren Ausmaß beeinflussen. Hinsichtlich der für die Wirtschaft zu erwartenden Rahmenbedingungen wäre für den Kapitalmarkt eine Koalition von Rot-Rot-Grün der größte Kontrast zu den vergangenen Regierungsjahren.



Allerdings, und das relativiere die möglichen Reaktionen der Aktienmärkte auf den Wahlausgang am 26. September deutlich, seien die Vorstellungen der großen bürgerlichen Parteien erstaunlich deckungsgleich. Zwar würden sich Ausmaß, Umsetzung und die zeitliche Dauer der angedachten Ausgaben und deren Finanzierung im Detail durchaus erheblich unterscheiden. Allerdings würden alle einen hohen Investitionsbedarf in die großen Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehen und seien sich auch darüber einig, dass damit verbundene Defizite eingegangen werden müssten.



Daher könnten sich Anleger wohl auf eine in den kommenden Jahren weiterhin aktiv und expansiv agierende Fiskalpolitik einstellen und ihre Anlagen an dieser politischen Richtungsentscheidung ausrichten. Diese werde das Kapitalmarktumfeld der 20er Jahre in ähnlich deutlicher Weise prägen wie es die Deregulierungswelle in den 1980er Jahren oder die Globalisierungswelle der 2000er Jahre geprägt hätten. Die Berücksichtigung dieser langfristig angelegten Rahmenbedingungen sei für den Anlageerfolg wesentlich entscheidender als der Versuch, eine bestimmte Koalition zu antizipieren oder damit möglicherweise verbundene Branchenreaktionen vorherzusagen. (20.09.2021/ac/a/m)





Dies führe nicht nur in der Öffentlichkeit zu einem erhöhten Interesse, welche Koalitionen denkbar wären, und was mit Blick auf die Parteiprogramme in den verschiedenen Konstellationen an politischen Weichenstellungen übrigbleiben könnte. Auch an den Kapitalmärkten rücke die Bundestagswahl immer stärker in den Fokus. Denn schließlich werde der DAX als ein Abbild der Gesamtwirtschaft in Deutschland wahrgenommen und somit sollte die anstehende Bundestagswahl auch einen Einfluss auf die Aktienmarktentwicklung haben. Die Analysten würden überprüfen, ob es empirische Zusammenhänge der Kursentwicklung in Bezug auf die bisherigen Wahlen gebe. Dabei sei die Zuordnung von Aktienmarktperformance zu den einzelnen Parteien in Deutschland kaum möglich, eher schon zu einzelnen politischen Vorhaben und Projekten. Darüber hinaus gebe es Regelmäßigkeiten rund um den Wahltermin.