Andernfalls wäre dies "eine wesentliche Änderung dieses Programms und nach deutschem Parlamentsbeteiligungsrecht wäre damit die Grundlage für die Zustimmung des Bundestages entfallen", bekräftigte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Zudem sei der Spielraum für die vom IWF geforderten Schuldenerleichterungen "ein ziemlich begrenzter".



Investitionen in Afrika "Riesenaufgabe"



Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise warb Schäuble zudem für mehr Investitionen in Afrika. Den Menschen dort Aussicht auf Jobs in ihrer Heimat zu geben, sei eine "Riesenaufgabe", sagte er nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Europa könne nur dann auf Dauer in Wohlstand leben, wenn es sich um die Entwicklung der Nachbarregionen kümmere.



Die EU-Finanzminister hatten bereits im Februar vereinbart, über die Europäische Investitionsbank EIB bis zu 3,7 Milliarden Euro zur Bekämpfung von Fluchtursachen zur Verfügung zu stellen. Eine Einigung mit dem Europaparlament steht aber noch aus. OECD-Generalsekretär Ángel Gurría sagte, auch seine Organisation und die G20 hätten Afrika im Fokus.



Gemeinsam gegen Steuervermeidung



Weiteres Thema des Finanzministertreffens war der weltweite Kampf gegen Steuervermeidung. Zwar bräuchten Unternehmen möglichst große Verlässlichkeit und Kontinuität bei der Besteuerung. Allerdings dürfe das kein Vorwand sein, im Kampf gegen Steuermissbrauch auf die Bremse zu treten, mahnte Schäuble.



Seit Jahren gibt es die so genannte BEPS-Initiative der OECD und der G20, die Steuervermeidung bekämpfen soll. Sie sieht vor, dass Unternehmen in dem Land Steuern zahlen, in dem sie ihre Gewinne erwirtschaften. Die EU-Finanzminister verwiesen darauf, dass das nur funktionieren könne, wenn sich auch Amerika und Asien an der Initiative beteiligten. (Pressemitteilung vom 08.04.2017) (10.04.2017/ac/a/m)







