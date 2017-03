Zukunfts- und wachstumsorientierten Investitionen - etwa im Bereich der Mikroelektronik - kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das stärkt die Wirtschaft und den Standort Deutschland. "Wir setzen die richtigen Schwerpunkte und sichern so nachhaltiges Wachstum", fasst Schäuble zusammen.



Spielräume bleiben erhalten



Die Eckwerte sind so gestaltet, dass sie einer neuen Regierung Spielräume zur weiteren Steigerung öffentlicher Investitionen eröffnen. Die politischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre werden nach der Bundestagswahl in den Koalitionsverhandlungen beraten.



Der Eckwertebeschluss zu Bundeshaushalt und Finanzplan ist Dreh- und Angelpunkt des jährlichen Haushaltsaufstellungsverfahrens. Er legt die Ausgaben für alle Ressorts verbindlich fest und gibt die haushaltspolitische Marschrichtung vor. Erfahren Sie hier, wie der Bundeshaushalt entsteht.



Wie geht es weiter?



Ende Juni beschließt das Bundeskabinett den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt in Form von Haushaltsgesetz und Haushaltsplan. Von September bis Dezember berät das Parlament, der neue Bundestag verabschiedet das Budget nach der Wahl im Herbst. Auch der Bundesrat berät über den Regierungsentwurf. Seine Zustimmung ist nicht erforderlich, er kann aber dazu Stellung nehmen. (15.03.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung setzt auf eine stabile Finanzpolitik: Auch in den nächsten Jahren kommt Deutschland ohne neue Schulden aus. Das geht aus den Eckwerten zum Bundeshaushalt 2018 und dem Finanzplan bis 2021 hervor, die das Bundeskabinett beschlossen hat, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: