Lange habe es gedauert, doch jetzt sei es endlich so weit: Die Genehmigung des New York State Departments of Financial Services (NYDFS) sei erfolgt und seit dem 23. September starte Bakkt, die Handelsplattform der Intercontinental Exchange (kurz: ICE) sein Warehouse, mit dem erstmals Bitcoin Futures nun auch endlich physisch abgerechnet werden könnten. Physisch bedeute, statt FIAT-Geld würden ausschließlich BTCs die Besitzer wechseln - und das sei das Besondere an Bakkt.



Doch auch auf der nicht-physischen Seite des Bitcoin- und Krypto-Terminkontrakt-Handels gebe es Neuigkeiten zu vermelden: Gibraltars Financial Services Commission (GFSC) habe der kryptofokussierten Termin- und Optionsbörse Quadex den Handel mit Krypto-Derivaten und die Verwahrung von Kryptowährungen gestattet. Durch die Übernahme der Handelslpattform JEX sei Binance nun auch in den Krypto-Terminmarkt eingestiegen, und nun könnten auch dort Futures, Optionen und unbefristete Kontrakte auf Krypto-Werte angeboten werden. Gleichzeitig mausere sich die Bitcoin-Börse Coinbase über weitere Zukäufe zur größten Krypto-Verwahrlösung für institutionelle Kunden. In Deutschland habe die Börse Stuttgart ihre schon länger angekündigten Krypto-Handelsplattform gestartet. Zunächst könnten Bitcoin & Co. gehandelt werden, ab kommenden Jahr solle es auch für tokenisierte Assets Angebote geben.



Diese Meldungen würden beweisen, dass die Institutionalisierung der Krypto-Welt, unabhängig vom tagesaktuellen Bitcoin-Kurs, unermüdlich voranschreite.



Nicht nur weil es sprachlich bestens passe - ein potenzielles Anwendungsgebiet für Blockchain sei die Lieferkette. Blockchain-Lösungen versprächen Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit. Das solle Handels- und Lebensmittelunternehmen dabei helfen, ihr Markenversprechen hinsichtlich Produktbeschaffung, Qualität und Preisgarantie auch weiterhin zu erfüllen. Und so verwundere diese neue Allianz von großen Unternehmen mit dem Ziel der Vereinfachung der Handelsprozesse über die Blockchain nicht:



Im August habe IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) seine Lebensmittel-Blockchain in Zusammenarbeit mit Dole (ISIN US2566031017/ WKN 855185), Driscoll's, Golden State Foods, Kroger (ISIN US5010441013/ WKN 851544), McCormick & Company (ISIN US5797802064/ WKN 858250), McLane Company, Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC), Tyson Foods (ISIN US9024941034/ WKN 870625), Unilever und Wal-Mart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) gestartet. Ihr gemeinsames großes Ziel: In naher Zukunft Lebensmittel vom Erzeuger bis zur Lagerung in nahezu Echtzeit verfolgen - und gleichzeitig könne der Kunde jedes Produkt von der Saat bis zum Kauf transparent zurückverfolgen. Es werde spannend sein zu beobachten, ob sich dieses Projekt tatsächlich über einen Pilotcharakter hinaus in eine breite Anwendung umsetzen lasse. Bisher seien ähnliche Projekte an der Komplexität der Umsetzung gescheitert. Das Projekt klinge jedoch vielversprechend - die Experten von Postera Capital seien gespannt.



Die schlechte Nachricht zuerst: Europa drohe beim Thema Blockchain den Anschluss zu verlieren. Das Vereinigte Königreich liege abgeschlagen mit 36 Patenten als einziges europäisches Land mit einer signifikanten Zahl an Patenten auf den hinteren Rängen. Deutschland sei in den Statistiken nicht zu finden. Die Musik spiele hier in den USA und China. Auch wenn China von Bitcoin & Co. noch nicht überzeugt sein möge, bemühe sich das Land fleißig um Blockchain-Patente, um technologisch für die Zukunft gewappnet zu sein. Die gute Nachricht dabei: Diese beiden Zugpferde der Weltwirtschaft scheinen mehr als zuvor an die Zukunft der Blockchain zu glauben, so die Experten von Postera Capital. Denn die Zahl der Blockchain-Patente steige und steige. (01.10.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es war doch eine kleine Überraschung; die für den Sommer angekündigte Blockchain-Strategie der Bundesregierung ist da, gerade noch rechtzeitig vor dem Herbstbeginn, so die Experten von Postera Capital.Mit 44 Einzelmaßnahmen, die ganz unterschiedliche Themenbereiche wie die Tokenisierung von Wertpapieren, Blockchain in der Energiewirtschaft und die Digitalisierung von Identitäten umfasse, wirke das von der Bundesregierung vorgelegte Papier etwas zusammengewürfelt. Man vermesse nicht nur den roten Faden, der einen Maßnahmenkatalog zur Strategie werden lasse, sondern auch konkrete Ziele und Budgets. Nichtsdestotrotz: Die Regierung bekenne nun Farbe beim Thema Digitalisierung und nehme den Themenkomplex Blockchain und Kryptoassets auf die Agenda. Nun werde sie sich am Erfolg messen lassen müssen. Deutschland könne ein attraktiver Standort für dezentrale Technologien und Geschäftsmodelle werden. Kluge Politik könne dies befördern.Nicht nur die Bundesregierung, auch Zentralbanken rund um den Globus würden sich derzeit auffallend stark mit Kryptowährungen beschäftigen. Nach anfänglicher Skepsis scheinen sie erkannt zu haben, dass sie diesen Weg gehen müssen, um im Wettbewerb der Währungen zu bestehen, so die Experten von Postera Capital. Gleichzeitig würden sich die Krypto-Börsen dieser Welt weiterentwickeln, auch Regulatoren würden ihnen zunehmend mehr Freiräume und Möglichkeiten gewähren. Und auch aufseiten der Blockchain tue sich nicht nur in Deutschland viel. Große Unternehmen würden sich zusammenschließen und die Übertragung ihrer Supply-Chains auf die Blockchain planen. Hier hebe sich besonders eine US-Allianz von Handels- und Technologiekonzernen hervor und tüftele an neuen Ideen. Doch seien diese nicht alleine, was die Rangliste der Blockchain-Patente beweise. China habe hierbei die Führung inzwischen inne. Und es werde deutlich, warum die Blockchain-Strategie der Bundesregierung notwendig sei: Aus Europa gebe es nur das Vereinigte Königreich mit einer nennenswerten Zahl an Patenten, im weltweiten Vergleich befinde sich Deutschland da eher unter ferner liefen.