Dafür werden einerseits Gemeinden in die Lage versetzt, eine in diesem Sinne sachgerechte Entscheidung zu treffen. Andererseits müssen aktuelle Inhaber von Wegenutzungsrechten Informationen zur Verfügung stellen, damit Wettbewerber mit dem gleichen Informationsstand ausgestattet sind.



Da in den nächsten Jahren eine Reihe der Verträge auslaufen, wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, eine Neuvergabe der Verteilnetze nunmehr wettbewerblich zu regeln: Die Nutzungsrechte sollen zwischen verschiedenen Energieversorgungsunternehmen wechseln können. Interessierte Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, eine faire Chance zu erhalten, sich am Wettbewerb "um die Netzte" beteiligen zu können.



Wirtschaftlich angemessener Preis



Die neue Regelung sieht vor, den Preis auf eine "wirtschaftlich angemessene Vergütung" zu begrenzen. So wird verhindert, dass ein Wechsel des Inhabers von Wegenutzungsrechten wegen eines überhöhten Preises scheitert.



Immer wieder haben Kommunen bei Vergabeverfahren örtliche Belange vorgetragen. Sie sprachen sich zumeist auch dafür aus, den bisherigen Rechteinhaber beizubehalten. Kommunen können örtliche Belange bei der Vergabe auch künftig berücksichtigen. Aber: Sie dürfen nicht zu Lasten der energiewirtschaftlichen Belange, insbesondere der Kosteneffizienz gehen.



Das ist vor allem wichtig mit Blick auf die Preisgestaltung der Endprodukte. Schlagen sich niedrigere Wegenutzungspreise dann im Preis für Strom und Gas nieder, kommt das wettbewerbliche Verfahren schließlich auch den Endverbrauchern zu Gute. (07.02.2017/ac/a/m)





