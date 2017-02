Im Anschluss an das Treffen mit Ministerpräsidentin Szydło ist am frühen Nachmittag eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Auf Einladung Szydłos findet zum Abschluss des Besuchs ein Abendessen mit der Kanzlerin statt.



Treffen mit Zivilgesellschaft und Parteipolitikern



Die Bundeskanzlerin wird in Warschau auch mit Vertretern der deutschen Minderheit zusammenkommen. Diese lebt heute vor allem rund um Opole, deutsch Oppeln, im westlichen Teil Oberschlesiens in der Woiwodschaft Oppeln.



Außerdem sind Begegnungen mit mehreren Parteivorsitzenden geplant. So trifft Merkel mit Jarosław Kaczyński zusammen, dem Vorsitzenden der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Geplant ist auch ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Bürgerplattform (PO), Grzegorz Schetyna, und dem Vorsitzenden der PSL, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz. PO und PSL gehören wie die deutschen Unionsparteien CDU/CSU der Europäischen Volkspartei an. (06.02.2017/ac/a/m)







