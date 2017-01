Artikel 64 Grundgesetz sieht vor, dass Bundesminister auf Vorschlag der Bundeskanzlerin vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen werden. Die Minister erhalten eine vom Bundespräsidenten ausgehändigte Urkunde, die erst mit der Unterschrift der Bundeskanzlerin wirksam ist.



Außenamt in schwierigen Zeiten



Bundespräsident Gauck wünscht Gabriel für seine neue Aufgabe Glück und gutes Gelingen. Gabriel übernehme das Amt des Außenministers in schwierigen Zeiten, so Gauck. "Wir stehen vor der Herausforderung, die Europäische Union und die transatlantische Partnerschaft zu verteidigen und zukunftsfest zu machen."



Die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und frühere Justizministerin Brigitte Zypries wird neue Wirtschaftsministerin. Dafür wünschte Gauck ihr "eine glückliche Hand", um an das anknüpfen zu können, was Gabriel und sie bereits auf den Weg gebracht hätten.



Im Anschluss an die Urkundenübergabe im Schloss Bellevue hat Zypries ihren Amtseid im Deutschen Bundestag abgelegt. Am frühen Nachmittag folgen schließlich die Amtsübergaben in beiden Ministerien.



Außenminister Steinmeier scheidet aus dem Kabinett aus, weil er am 12. Februar als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl antritt. (27.01.2017/ac/a/m)







