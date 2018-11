Investitionen in leistungsfähigen Staat



Den Schwerpunkt bei den Investitionsausgaben bildet im kommenden Jahr die Digitalisierung. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, bei der Forschungsförderung und der digitalen Bildung der Menschen schneller voran zu kommen.



Wichtig bleibt auch das Thema Sicherheit und Ordnung. Die Bundesregierung stellt erhebliche Mittel bereit, um die Bundespolizei, den Zoll und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) personell angemessen auszustatten. Für Verteidigung und Entwicklungshilfe steht ebenfalls mehr Geld zur Verfügung.



Vorsorge treffen für kommende Zeiten



Im Bundestag warb der Finanzminister dafür, schon jetzt für die Zukunft vorzusorgen. Zwar wachse die Wirtschaft weiterhin, die Beschäftigung nehme zu und die Steuereinnahmen seien hoch. Es gebe aber auch die Einschätzung, "dass diese Entwicklung nicht mehr ganz so weiterläuft wie in den letzten Jahren".



Scholz warnte vor Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. So stelle unter anderem der EU-Austritt Großbritanniens die verbleibenden Mitgliedsländer vor große Herausforderungen. "Wir müssen die Zukunft unseres Landes entwickeln", sagte Scholz.



Europa krisenfest machen



Es sei deshalb wichtig, die Europäische Union wirtschaftlich zu stabilisieren und gegen mögliche künftige Krisen zu wappnen. Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire wolle Scholz zügig wichtige Fortschritte erzielen: beim Eurozonen-Budget, bei der Weiterentwicklung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einem Währungsfonds und bei der Besteuerung internationaler Unternehmen. "Das ist jetzt wirklich die Zeit, in der das ansteht", so Scholz. (23.11.2018/ac/a/m)







Drei Schwerpunkte setzt die Bundesregierung im nächsten Haushalt und in ihrer weiteren Finanzplanung: Familien entlasten, Wohnungsbau fördern, Digitalisierung voranbringen.

Zusammenhalt in Deutschland stärken

Ziel der Bundesregierung ist es, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung auch für die Zukunft zu sichern. Deshalb solle sein Haushalt dazu beitragen, so Scholz, "dass mehr im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger ist". Die Bundesregierung hat dazu schon einiges auf den Weg gebracht: das Familienentlastungsgesetz, die Senkung des Arbeitslosenbeitrages und Verbesserungen bei der Rente. Zusätzliche Mittel stehen auch für bessere Kinderbetreuung in Kitas und Schulen, für sozialen Wohnungsbau und Mieterschutz und für die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen bereit.