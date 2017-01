Die Kanzlerin warnte ausdrücklich vor "Rosinenpickerei". "Deshalb müssen Politik und Wirtschaft hier sehr gemeinsam agieren und handeln." So wichtig ein gutes Verhältnis zu Großbritannien auch sei: Wenn das Land die vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes nicht akzeptieren wolle, dann könne es keinen vollen Zugang mehr erhalten.



Offene Märkte für Wohlstand wichtig



Freihandel bleibt auch künftig für Kanzlerin Merkel ein wichtiges Thema in den transatlantischen Beziehungen. Durch Offenheit und Zusammenarbeit habe die Staatengemeinschaft die Finanzkrise gemeinsam bewältigt. Auch wenn einige wieder Auswege im Protektionismus suchten: Sie sei zutiefst davon überzeugt, dass Offenheit und die Akzeptanz von Wettbewerb die beste Voraussetzung zum Erhalt des Wohlstands in der Welt seien.



An Prinzipien festhalten



Im Zusammenhang mit TTIP sprach Merkel von einer nötigen Schlacht, die es "aus Prinzip" zu schlagen gelte. "Und ich bin dazu gerne bereit." Sie hoffe dabei auf Unterstützung der deutschen Unternehmen. "Ich bitte Sie, nicht aus kurzfristigen Opportunitätsgründen zu schnell von dem abzuweichen, das wir als grundlegend richtige und erfolgreiche Prinzipen immer und immer wieder erkannt haben", mahnte Kanzlerin Merkel. "Wer nicht für seine Ideale, für seine Grundwerte eintritt, wer um des kleinen Vorteils kurzfristig die Grundlage aufgibt, der wird dauerhaft nicht erfolgreich sein."



