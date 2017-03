Ihr Fazit: Diese strategische Schlüsselbranche ist leistungsfähig und innovativ. Durch die hohe Forschungsintensität verfügt sie über überdurchschnittlich viele hoch qualifizierte Arbeitsplätze.



Industriezweig als Technologietreiber



Innovationen aus der Luft- und Raumfahrt wie zum Beispiel der Leichtbau mit Kohlenfaserverstärkten Kunststoffen (CFK) oder die intelligente Robotik sind Technologietreiber für viele andere Branchen. Zudem leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Lösung globaler Zukunftsaufgaben. Mit Navigationsanwendungen oder bei der Umwelt- und Wetterbeobachtung stiftet die Raumfahrt konkreten Nutzen auf der Erde.



Bund unterstützt Forschung und Entwicklung



Die Bundesregierung setzt sich daher dafür ein, dass die Luft- und Raumfahrt auch in Zukunft erstklassige Voraussetzungen für Forschung, Entwicklung und industrielle Produktion in Deutschland vorfindet. Einen Beitrag dazu leisten unter anderem das Luftfahrtforschungsprogramm, das Nationale Programm für Weltraum und Innovation sowie die deutsche Beteiligung an Raumfahrtmissionen im Rahmen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. (22.03.2017/ac/a/m)





