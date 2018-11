Nach den Modellrechnungen des Rentenversicherungsberichts, die vom derzeit geltenden Recht ausgehen, würde im Jahr 2032 das Sicherungsniveau voraussichtlich 44,9 Prozent, der Beitragssatz 22,5 Prozent betragen.



Renten werden ab 2025 einheitlich berechnet



Zum 1. Juli 2019 wird der Rentenwert-Ost zum zweiten Mal angeglichen - von derzeit 95,8 Prozent auf 96,5 Prozent des Westwertes. In den Folgejahren steigt der Wert weiter um jeweils 0,7 Prozent-Punkte an. Zum 1. Juli 2024 erreicht der Rentenwert-Ost 100 Prozent des Rentenwerts-West.



Das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz sieht jedoch eine Vergleichsprüfung vor. Die Rentenangleichung folgt danach der tatsächlichen Lohnentwicklung in Ostdeutschland, wenn die Rentenanpassung dadurch höher ausfällt als nach den festen Angleichungsschritten vorgesehen.

Zahl der älteren Beschäftigten steigt



Die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen ist kontinuierlich gestiegen. Derzeit liegt sie in der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen bei 58 Prozent. Insgesamt 2,1 Millionen Menschen dieser Altersgruppe sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das geht aus dem Dritten Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre hervor.



Die soziale und wirtschaftliche Situation der älteren Beschäftigten hat sich weiter verbessert. Entscheidend dafür ist, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer guten und sicheren Arbeit nachgehen. Ein längeres Erwerbsleben ist für die Beschäftigten eine Chance auf mehr Wohlstand und Teilhabe. Angesichts älter werdender Belegschaften und drohender Engpässe bei Fachkräften werden die Fähigkeiten und Potenziale älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend geschätzt.



Die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre bis zum Jahr 2031 schafft Planungssicherheit und verhindert, dass Beschäftigte und Unternehmen überfordert werden. (28.11.2018/ac/a/m)







