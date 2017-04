Die Bundesregierung erwarte, "dass die türkische Regierung nun nach einem harten Referendumswahlkampf einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht".



Merkel und Gabriel dankten im Namen der Bundesregierung der OSZE-Wahlbeobachtermission für ihre Arbeit im Vorfeld und während des Referendums. Der abschließenden Einschätzung der OSZE-Wahlbeobachter solle nicht vorgegriffen werden. "Die Bundesregierung misst dieser Bewertung besondere Bedeutung bei", bekräftigten beide.



So habe der Leiter des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, Michael Link, bereits in der vergangenen Woche Zweifel an der Gewährleistung fairer Bedingungen für das Referendum geäußert.



Türkische Regierung muss Europarat-Bedenken beachten



"Die Bundesregierung ruft in Erinnerung, dass die Venedig-Kommission des Europarats gravierende Bedenken sowohl hinsichtlich des Verfahrens als auch der Inhalte dieser Verfassungsreform geäußert hat. Als Mitglied des Europarats, der OSZE und als EU-Beitrittskandidat, der den Kriterien der EU von Kopenhagen zu Demokratie und Grundrechtsschutz verpflichtet ist, muss die türkische Regierung diesen Bedenken Rechnung tragen", fordern die Kanzlerin und der Außenminister.



Über die angesprochenen Aspekte müssten "schnellstmöglich politische Gespräche mit der Türkei stattfinden, sowohl auf bilateraler Ebene als auch zwischen den europäischen Institutionen und der Türkei", so Merkel und Gabriel weiter. (Pressemitteilung vom 18.04.2017) (19.04.2017/ac/a/m)







