Die Kommission spricht sich für die steuerliche Förderung von Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen aus. Wagniskapital sei eine wichtige Finanzierungsquelle für diese Unternehmen. Dies stehe in Deutschland jedoch nicht ausreichend zur Verfügung. Die neue Bundesregierung solle deshalb weitere Anreize für private Akteure setzen, in Wagniskapitalfonds und Start-ups zu investieren.



Auch bei Förderung von Forschung und Entwicklung werden die Belange von Start-ups und jungen Unternehmen noch nicht ausreichend berücksichtigt. Die Kommission empfiehlt deshalb, das Förderprogramm EXIST um eine Forschungskomponente zu ergänzen. So würde es Start-ups möglich, beim Aufbau ihrer Unternehmen kurzfristig anfallende Forschungsaufgaben zu finanzieren.



Wissenschaft und Forschung unterstützen



Bund und Länder sollten sich auf ein auf mehrere Legislaturperioden Nachfolgeprogramm für den Hochschulpakt verständigen. Der Bund soll die Länder weiterhin bei der Finanzierung der Lehre und der Fixkosten unterstützen. Die Länder dürften allerdings ihre eigenen Beiträge zur Hochschulfinanzierung nicht reduzieren.



EU-Forschungsmittel für Innovationen nutzen



In ihrem Gutachten gehen die Wissenschaftler auch auf die europäische Forschungs- und Innovationspolitik ein. "Die deutsche Europapolitik muss die Innovationsorientierung der EU-Rahmenprogramme auch in Zukunft entschieden weiterentwickeln", fordert der Vorsitzende der Expertenkommission, Harhoff. Die nationalen Regierungen müssten die Fördergelder der Struktur- und Investitionsfonds zielgerechter und effektiver als bisher einsetzen. Dafür bedürfe es einer entsprechend starken Steuerung.



Das EU-Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 ist das weltweit größte, in sich geschlossene Forschungs- und Innovationsprogramm. Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 hat es ein Fördervolumen von knapp 75 Milliarden Euro. Ziele von Horizon 2020 sind, nachhaltiges Wachstum und zukunftsfähige Arbeitsplätze in Europa zu schaffen. Bezahlbare Energieversorgung ist einer der Schwerpunkte des Programms.



Bereits bei der operativen Planung solle bei der jeweiligen nationalen Förderung ein EU-Gremium mit einbezogen werden. Harhoff: "Wir wünschen uns, dass hier eine stärkere Kontrolle seitens der EU etabliert wird, um die Mittel zielgerichtet für Innovationen und nicht etwa für Autobahnen einzusetzen."



Nach Auffassung der Bundeskanzlerin ist Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit aufs Engste mit Wachstum und Wohlstand in Europa verknüpft. Die Expertenkommission schärfe auch den Blick auf die europäische Forschungslandschaft und auf die Tatsache, "dass wir europäisch denken sollten".



Querschnittsthemen gemeinsam bearbeiten



Die Hightech-Strategie der Bundesregierung hat die ressortübergreifende Kooperation bei der Forschungs- und Innovationspolitik erfolgreich gestärkt. Sie sollte daher nach Ansicht der Kommission möglichst zügig fortgeschrieben werden.



Die Experten raten dazu, wichtige Querschnittsthemen wie etwa autonome Systeme und künstliche Intelligenz noch stärker zu berücksichtigen. Die Lösungsansätze zur Bewältigung des digitalen Wandels sollten sich nicht auf einzelne Industrien oder Technologiebereiche beziehen. Hilfreich wäre eine nationale Strategie zu künstlicher Intelligenz, so Harhoff.



Die Gutachter regen an, eine "Agentur zur Förderung radikaler Innovationen" zu gründen. Die bisherigen Forschungsförderstrukturen seien nicht dazu geeignet, in ausreichendem Maße Anreize für die Durchführung besonders risikoreicher und visionärer Projekte zu setzen. (Pressemitteilung vom 28.02.2018) (01.03.2018/ac/a/m)







