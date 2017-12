Das Grundgesetz sieht keine starre Frist für die Wahl eines Bundeskanzlers und damit die Regierungsbildung vor.



Die bisherige Bundesregierung bleibt solange geschäftsführend im Amt, bis sie von einer neuen Regierung abgelöst wird.



Was ist eine "geschäftsführende Bundesregierung" - und was darf sie?



Damit es nach den Bundestagswahlen keine Phase ohne Regierung gibt, hat das Grundgesetz eine Regelung getroffen: die Einsetzung einer geschäftsführenden Bundesregierung (Artikel 69 Abs. 3 GG). Dies wird besonders relevant, wenn sich die Bildung einer neuen Regierung verzögert, weil zum Beispiel Koalitionsverhandlungen länger dauern.



Dreißig Tage nach der Bundestagswahl muss eine konstituierenden Sitzung des Bundestages erfolgen. Das sieht das Grundgesetz vor. Das Amtsverhältnis der Mitglieder der Bundesregierung endete mit diesem Zusammentritt des neuen Bundestages.



Entsprechend der langjährigen Staatspraxis bittet der Bundespräsident die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler vor Zusammentritt des Bundestages in einem Schreiben, die Geschäfte gemäß Art. 69 Abs. 3 GG weiterzuführen. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler bittet dann - ebenfalls noch vor der Sitzung des neuen Bundestages - die Bundesministerinnen und Bundesminister darum, ebenfalls die Geschäfte weiterzuführen.



Eine geschäftsführende Bundesregierung besitzt dieselben Befugnisse wie eine "regulär" im Amt befindliche Regierung. Bislang war es jedoch gängige Staatspraxis, keine Entscheidungen zu treffen, die eine nachfolgende Bundesregierung binden würden, wie zum Beispiel die Verabschiedung von Gesetzesentwürfen.



Was passiert in Sondierungsgesprächen?



Sondierungsgespräche könnte man auch Vorverhandlungen nennen. Die Parteien loten aus, welche Kompromisse möglich sind und ob es sich lohnt, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Neue und komplizierte Regierungskonstellationen werden die Parteien besonders gründlich vorverhandeln.



Wie laufen Koalitionsverhandlungen ab?



Nach den Sondierungsgesprächen folgen die Koalitionsverhandlungen. Koalitionspartner sind die politischen Parteien, die die Regierung tragen. In der Regel bereiten Fachleute der Parteien auf der Arbeitsebene Papiere vor. Ziel ist, am Ende einen Koalitionsvertrag durch die Parteiführungen abzuschließen.



Was regelt ein Koalitionsvertrag?



Ein Koalitionsvertrag wird regelmäßig für die Dauer einer Wahlperiode geschlossen. Inhaltlich werden unter anderem die Leitlinien oder Eckpunkte der Koalition bestimmt. Teilweise werden aber auch einzelne Sachentscheidungen getroffen oder Gesetzgebungsvorhabens schon detailgenau beschrieben.



Darüber hinaus wird festgelegt, wer welches Bundesministerium leitet. Schließlich verpflichten sich die Koalitionspartner auch dazu, sich im Kabinett und im Parlament kooperativ zu verhalten.



Warum hat bundesregierung.de nicht aus den Sondierungsgesprächen berichtet?



Auf www.bundesregierung.de berichten wir, das Bundespresseamt, ausschließlich über das Handeln der gesamten Bundesregierung. Die Bundesregierung besteht aus der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler sowie den Bundesministerinnen und Bundesministern. Dies ist vom Handeln der politischen Parteien zu trennen.



Im Rahmen von Sondierungs- und Koalitionsgesprächen sind jedoch ausschließlich die Vertreter der politischen Parteien tätig. Abgeschlossen werden die Koalitionsverträge durch die Parteiführungen.



Was ist Diskontinuität?



Für Gesetzesinitiativen beim Bundestag gilt der Grundsatz der Diskontinuität. Das heißt: Mit dem Ablauf der Wahlperiode des Bundestages gelten alle beim alten Bundestag eingebrachten Gesetzesvorlagen als erledigt. Der Grundsatz der Diskontinuität gilt nicht für den Bundesrat.



Bereits beschlossene Gesetze gelten aber selbstverständlich weiter. (05.12.2017/ac/a/m)





