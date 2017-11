Die G20 stellt sich geschlossen hinter nachhaltige Entwicklung und die ehrgeizige Umsetzung der Agenda 2030. Sie verabschiedete hierzu das "Hamburg Update", das die Verpflichtungen der G20 zur Umsetzung der Agenda 2030 zusammenfasst. Zudem wurde ein freiwilliger Peer-Learning-Prozess gestartet. Er dient dem Austausch unter den G20-Mitgliedstaaten über die jeweilige nationale Umsetzung der Agenda 2030.



Digitalisierung: Internet für alle



Die G20 ist sich außerdem einig, dass die digitale Transformation ein wichtiger Wachstumsfaktor der Zukunft ist. Eine große Herausforderung dabei ist, hier alle einzubeziehen. Aus diesem Grund strebt die G20 an, dass alle Menschen bis 2025 Internetzugang bekommen. Internationale Standards und Normen sollen für eine reibungslose Verständigung verschiedener Systeme sorgen. Argentinien wird den auf der Digitalministerkonferenz in Düsseldorf vorgelegten Fahrplan fortsetzen. Darin haben sich die G20-Staaten verpflichtet, möglichst alle Menschen bis 2025 an die digitale Welt anzubinden.



Gesundheit: Besser gegen Pandemien gerüstet



Lokal begrenzte Epidemien können sich durch den heutigen Reise- und Warenverkehr schnell zu einem globalen Problem entwickeln und die gesamte wirtschaftliche Stabilität infrage stellen. Während der deutschen G20-Präsidentschaft gab es erstmals ein Treffen der G20-Gesundheitsminister. Im Fokus stand dabei eine Übung, bei der die Vorbereitung und Reaktion auf eine Krisensituation simuliert wurde. Die erreichten Ergebnisse setzten einen Meilenstein zur Stärkung der globalen Gesundheit, so Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nach dem Treffen. Die G20 seien "jetzt besser gerüstet", bemerkte auch die Kanzlerin. Zum Gipfel wurde zudem eine globale Plattform gegründet. Deren Ziel lautet, Forschung und Entwicklung zu neuen Antibiotika zu befördern und weltweit zu koordinieren.



Finanzmärkte: Keine Abstriche bei der Regulierung



Darüber hinaus hat die G20 vereinbart, dass es keine Abstriche bei der internationalen Finanzmarktregulierung geben wird. In diesem Zusammenhang unterstützte die G20 auch die Arbeiten an Basel III mit dem Ziel, die neuen Eigenkapitalregeln für Banken rasch abschließen zu können. Sie übte zudem Druck in Sachen internationaler Steuertransparenz aus.



Frauen: Unternehmerinnen mehr fördern



Die Teilhabe von Frauen am Wirtschaftsleben spielte während der deutschen Präsidentschaft eine zentrale Rolle. Ein Weltbankfonds für Frauen in Entwicklungsländern, der Unternehmensgründungen fördern soll, wurde in Hamburg ins Leben gerufen. Dieser sei ein Beispiel dafür, dass "G20 nicht bloß ein Gipfel an zwei Tagen ist, sondern ein Prozess", so Kanzlerin Merkel. Sie erwähnte auch die Initiative "#eSkills4Girls". Vor allem in Entwicklungsländern sollen damit Frauen und Mädchen Chancen in der digitalen Wirtschaft eröffnet und der Weg für ihre gleichberechtigte Teilhabe geebnet werden.



Afrika: Stärker kooperieren



Unter dem Leitwort "Verantwortung übernehmen" steht die während des deutschen G20-Vorsitzes begründete Afrika-Partnerschaft. Kernelement der Partnerschaft sind die "Compacts with Africa". Dabei handelt es sich um langfristig angelegte Investitionspartnerschaften mit afrikanischen Staaten, um private Investoren anzuwerben. Das Gefälle zwischen den Reichsten und Ärmsten dieser Erde müsse verringert werden, betonte Finanzminister Schäuble. Im Zusammenhang mit der G20 Partnerschaft für Afrika ist deshalb eine weitere Initiative der G20 zur Jugendbeschäftigung im ländlichen Raum ein wichtiger Erfolg.



Kampf gegen Terrorismus: Informationsaustausch verbessern



Die G20 wird noch intensiver bei der Terrorismusbekämpfung zusammen arbeiten. Das betrifft den besseren Austausch von Informationen und die Kooperation im Rahmen der Vereinten Nationen. Die Arbeit der Financial Task Force wird gestärkt, um die Finanzierungsmöglichkeiten des Terrorismus weiter einzudämmen. Die Geldquellen sollen ausgetrocknet werden. Die G20 will auch die mögliche Radikalisierung durch das Internet stärker bekämpfen. Der internationale Terror kennt keine Grenzen und er ist "eine Bedrohung für uns alle", betonte Merkel.



Landwirtschaft: Wasser und Ressourcen schonen



Die G20 verabschiedete ferner einen Aktionsplan zum schonenden Umgang mit Wasser und Ressourcen in der Landwirtschaft. Mit Blick auf die stetig wachsende Weltbevölkerung ist eine nachhaltige, produktive und verantwortungsvolle Landwirtschaft unerlässlich. Ihr kommt bei der Bekämpfung von Hunger als einer der größten Fluchtursachen eine überragende Bedeutung zu.



Das Problem der Antibiotikaresistenzen betrifft vor allem die Tierhaltung und Pflanzenproduktion. Die G20 einigte sich deshalb auf den Ausstieg aus dem Antibiotikaeinsatz als Wachstumsförderer in der Tierhaltung.



Flucht: Bekämpfung der Ursachen



Die G20 beschloss auch, die geplanten UN-Pakte ("Compacts") zu Flüchtlingen und Migration zu unterstützen sowie die grundlegenden Ursachen von Vertreibung anzugehen. Die Staats- und Regierungschefs der G20 nahmen beim Gipfel in Hamburg darüber hinaus von den G20-Arbeitsministern erstellte Leitlinien zu Integration an. Des Weiteren beauftragten sie einen jährlichen Monitoring-Bericht zu Flucht und Migration.



Übergabe der Internetdomain



Übergabe der Internetdomain

Mit der Übergabe der G20-Präsidentschaft an Argentinien zum 1. Dezember ist der deutsche G20-Vorsitz beendet.







