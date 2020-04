Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Eine App zur Kontaktverfolgung könnte bei der Eindämmung von Covid-19 helfen, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:.Ergänzende digitale Anwendungen können hier Hilfe leisten. Die Bundesregierung begrüßt deshalb die Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing-Initiative (PEPP-PT), an der unter anderem das Robert Koch-Institut (RKI) und das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) beteiligt sind. Der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, ist zuversichtlich und sieht darin ein vielversprechendes Projekt: "Ich begrüße sehr, dass hier an einer Lösung gearbeitet wird, die grenzüberschreitend funktioniert und auf Interoperabilität setzt."Die über 130 Mitglieder der internationalen Initiative verfolgen einen anonymen und die Privatsphäre schützenden digitalen Ansatz zur Kontaktverfolgung. Die Anwendung muss selbstverständlich alle datenschutzrechtlichen Vorgaben erfüllen. Sie soll zudem bei Reisen zwischen Ländern über einen anonymen, länderübergreifenden Austauschmechanismus verfügen. Helge Braun lobt den europäischen Ansatz, der es ermöglicht, "unsere Vorstellung von Datenschutz und Datensicherheit aber auch von gesellschaftlicher Verantwortung in technische Lösungen zu übersetzen. Die Bundesregierung prüft zusammen mit dem RKI mit Hochdruck eine mögliche Anwendung für Deutschland." (06.04.2020/ac/a/m)