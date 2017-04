Die Bundesregierung sieht den syrischen Präsidenten Assad als Hauptverantwortlichen des syrischen Bürgerkrieges. Unter seiner Führung wurden Chemiewaffen, aber auch Fass- und Streubomben gegen die eigene Zivilbevölkerung eingesetzt und medizinische Einrichtungen gezielt angegriffen. Der seit sechs Jahren andauernde Konflikt hat mehr als 300.000 Todesopfer gefordert. Mehr als fünf Millionen Syrier sind auf der Flucht.



Kampf gegen IS-Terroristen hat weiter hohe Priorität



Russland als enger Partner spiele eine gewichtige Rolle in diesem Konflikt, sagte Seibert weiter. Es sei klar, dass es keine politische Lösung ohne oder gegen Russland geben könne. Die Bundesregierung wolle "mit aller Kraft" den UN-Prozess und die Gesprächsbemühungen des Syrien-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura zu stärken. Außenminister Gabriel habe dazu am Wochenende mit seinem russischen Amtskollegen gesprochen.



"Der Kampf gegen die mörderische Terrororganisation des IS hat weiterhin hohe Priorität", sagte der Regierungssprecher. Dies jüngsten Ereignisse in St. Petersburg, Stockholm und Ägypten zeigen, "zu welch unmenschlichen Taten diese Terroristen fähig sind", so Seibert. Dem Kampf gegen den IS sollten sich daher möglichst viele Partner anschließen.



Die Lage in Syrien ist ein zentrales Thema des G7-Außenministertreffen sein, das am 10. und 11. April im italienischen Lucca stattfindet. (10.04.2017/ac/a/m)







