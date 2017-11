"Fachkräfte werden knapp. Nicht flächendeckend und in jedem Berufszweig in gleicher Weise, aber je nach Region, Branche und Tätigkeit wird es für Unternehmen zunehmend schwieriger, geeignete und gut qualifizierte Beschäftigte zu finden." Das betonte die geschäftsführende Bundesarbeitsministerin Katarina Barley. Daher müsse das Augenmerk noch stärker auf Ausbildung und Fachkräftesicherung gerichtet sein.



Mehr Flüchtlinge beenden Sprach- und Integrationskurse



Viele der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge beenden ihre Sprach- und Integrationskurse und melden sich arbeitslos. Das zeigt sich auch bei den Neuzugängen in der Arbeitslosenstatistik: Insgesamt waren im Oktober 182.000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 24.000 oder 15 Prozent.



Flüchtlinge, die sich noch in Integrationskursen oder Förderprogrammen befinden, gelten nicht als arbeitslos. Sie fallen in die Gruppe der Unterbeschäftigten. Ihre Zahl ist im Vorjahresvergleich um 81.000 angestiegen (+23 Prozent).



Gleichzeitig finden immer mehr geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt. 68.000 Menschen aus den wichtigsten nichteuropäischen Herkunftsländern waren im August sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht einem Zuwachs von 61 Prozent.



Ausbildungsangebot stabil, aber regional verschieden



Bis zum 30. September 2017 wurden 480.000 neue Ausbildungsverträge geschlossen, wie die Kammern bekanntgaben. Das waren rund 5.300 mehr als 2016. Insgesamt waren 549.800 berufliche Ausbildungsstellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet, davon 521.900 betriebliche - ein leichtes Plus von 4.100 zum Jahr zuvor.



Rein rechnerisch waren Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt weitestgehend ausgeglichen: Auf 100 gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen kamen bundesweit 105 gemeldete Bewerber.



Regional gibt es jedoch Unterschiede: In Süddeutschland, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und im Saarland gab es deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Dagegen fehlten betriebliche Ausbildungsplätze vor allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen.



Nachvermittlung nutzen



Wegen zunehmender Passungsprobleme bei Angebot und Nachfrage - regional, berufsfachlich und qualifikatorisch - blieben dennoch Ausbildungsplätze unbesetzt. Ende September 2017 waren es 48.900 unbesetzte Stellen, 5.500 mehr als im Vorjahr. Vor allem im Handwerk sowie im Hotel- und Gastgewerbe blieben Stellen offen.



Dem gegenüber standen 23.700 Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum 30. September 2017 nicht von der BA vermittelt werden konnten. Das sind 3.200 Ausbildungsplatzsuchende mehr als vor einem Jahr. Wer einen Ausbildungsplatz in Büro- oder Verwaltungsberufen, der Kraftfahrtzeug-Technik, Informatik oder in der medizinischen Fachassistenz suchte, hatte viele Mitbewerber. Hier gab es viel weniger Ausbildungsstellen als Interessenten.



"Wenn Bewerber auch Alternativen jenseits ihres Traumberufes in Erwägung ziehen und Betriebe sich hinsichtlich nicht ganz so guter Kandidaten offen zeigen, bin ich optimistisch, dass in der Nachvermittlungszeit noch Ausbildungsverhältnisse zustande kommen", resümierte BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker bei der Vorstellung der aktuellen Ausbildungsbilanz. (02.11.2017/ac/a/m)







