Ausbildung im eigenen Betrieb sichert Fachkräfte von morgen



Barley warb zugleich dafür, den Schwung auf dem Arbeitsmarkt für die Jugend zu nutzen: "Eine gute duale Berufsausbildung mit Abschluss ist eine hervorragende Grundlage für ein gelingendes und auskömmliches Berufsleben. Und auch für die Unternehmen gilt: Ausbildung im eigenen Betrieb schafft und sichert die Fachkräfte von morgen."



Die BA hat am 26. Februar die "Woche der Ausbildung" gestartet. Unter dem Motto "Ausbildung klar machen" können sich Jugendliche über die duale Berufsausbildung informieren: bei Vorträgen, Aktionen und Workshops. Arbeitgebern will die BA zeigen, welche Vorteile es für sie hat, leistungsstarken Nachwuchs selbst auszubilden.



Arbeitslosigkeit geht klar zurück



Im Februar waren 216.000 (acht Prozent) weniger Menschen arbeitslos als vor einem Jahr. Insgesamt waren rund 2,55 Millionen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank damit von Januar auf Februar um 0,1 Prozent auf 5,7 Prozent.



Auch die Kurzarbeit - im Winter vor allem auf dem Bau üblich - ging gegenüber Februar 2017 klar zurück: um 232.000 Fälle oder sechs Prozent.



Stärker als im Westen sank die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland: Dort waren 11 Prozent weniger arbeitslos als vor einem Jahr - eine gute Nachricht. Allerdings verliert der Osten mehr potenzielle Arbeitskräfte im erwerbsfähigen Alter. Grund sind die demografische Entwicklung und die Abwanderung junger Menschen. Zudem können die Arbeitgeber freie Stellen nur bedingt mit Zuwanderern besetzen.



845.000 Arbeitslose erhielten im Februar 2018 Arbeitslosengeld. 1,62 Millionen oder 64 Prozent bekamen Arbeitslosengeld II (Hartz IV). 857.000 waren länger als 12 Monate arbeitslos - im Vergleich zum Vorjahr sind das 85.000 oder neun Prozent weniger.



Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt



Es wird mehrere Jahre dauern, um die hier lebenden Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Etwa 409.000 von ihnen absolvieren derzeit Integrationskurse und Qualifizierungsmaßnahmen. Arbeitslos gemeldet waren im Februar 179.000 geflüchtete Menschen, 2.000 mehr als vor einem Jahr.



Zugleich ist die Zahl derjenigen Geflüchteten, die sozialversichert beschäftigt sind, um rund 79.000 oder 60 Prozent gestiegen. (Pressemitteilung vom 28.02.2018) (01.03.2018/ac/a/m)







