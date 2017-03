Geringere Kosten durch neue Materialien



Große Fortschritte hat das Forschungsprojekt auch bei der Frage der Materialkosten gemacht. Die Forscher haben gezeigt, dass sich mit herkömmlichen Materialien allein durch eine andere Herstellungsweise und eine bessere Verbindung der Pole eine deutlich höhere Energiedichte erreichen lässt.



"Der Clou liegt in der Fertigungs- und Prozesstechnik", erklärte Wolter. Der nächste Schritt sei das Weglassen oder Reduzieren von kostspieligen Materialien und die Nutzung von neuen, günstigeren Materialien. Dadurch könnten die Kosten gesenkt werden.



Ließe sich durch die Entwicklung neuer Materialien, eine noch größere Reichweite erreichen?



Das interessierte auch Bundeskanzlerin Merkel bei der Präsentation des Projekts im Januar 2017. Forscherin Wolter ist überzeugt, dass das möglich ist. Ziel sei es, bereits jetzt die Voraussetzungen für die Nutzung neuer Materialien zu schaffen. Dann könnten diese eingesetzt werden, sobald sie verfügbar seien.



Kooperationen mit Unternehmen



Um die optimalen Lösungen zu finden, arbeitet das IKTS mit der thyssenkrupp System Engineering GmbH und der IAV GmbH zusammen.



Das IKTS untersucht spezielle Materialien sowie gesonderte Methoden, um Elektroden herzustellen. Die thyssenkrupp System Engineering GmbH ist unter anderem Experte für Fertigungsanlagen und die Herstellung von Batterien. Die IAV GmbH ergänzt das Team durch sein Know-how im Bereich der Fahrzeugkonzeptionierung und Konstruktion.



