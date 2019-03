Deutschland nimmt auch seine internationale Verantwortung wahr: Der Verteidigungshaushalt steigt, die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit bleiben auf Rekordniveau.



Wofür gibt der Bund Geld aus?



Die Bundesregierung will Familien weiter entlasten. Dafür sind im Bundeshaushalt 2020 nochmalige Erhöhungen von Kindergeld und Kinderfreibetrag eingeplant. Außerdem wird der Solidaritätszuschlag 2021 für 90 Prozent der Zahler entfallen. Damit Länder und Kommunen Kita-Gebühren reduzieren und Betreuungsangebote verbessern können, sieht der Bundeshaushalt für sie weitere Entlastungen vor.



Auch beim Bau von bezahlbaren Mietwohnungen unterstützt die Bundesregierung die Länder künftig stärker. Und durch das Baukindergeld ermöglicht sie vielen Familien den Erwerb von Eigentum.



Damit Deutschland innovativ und zukunftsfähig bleibt, stärkt der Bund mit gezielten Impulsen die Wirtschaft - zum Beispiel bei der Zukunftstechnologie "Künstliche Intelligenz".



Der Eckwertebeschluss zu Bundeshaushalt und Finanzplan ist Dreh- und Angelpunkt des jährlichen Haushaltsaufstellungsverfahrens. Er legt die Ausgaben für alle Ressorts verbindlich fest und gibt die haushaltspolitische Marschrichtung vor.



Wie geht es weiter?



Ende Juni beschließt das Bundeskabinett den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt in Form von Haushaltsgesetz und Haushaltsplan. Anschließend berät das Parlament. Der Bundestag verabschiedet das Budget im Herbst. Auch der Bundesrat diskutiert über den Regierungsentwurf. Seine Zustimmung ist nicht erforderlich, er kann aber dazu Stellung nehmen. (20.03.2019/ac/a/m)







