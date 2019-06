Gelänge es Facebook, dass Libra als Zahlungsmittel eine führende Rolle einnimmt, könnte die Bedeutung der staatlichen Währung abnehmen. Implikationen für die Banken und die Geldpolitik sind daher nicht auszuschließen.



Wie wollen Sie das verhindern?



Facebook wird seine Plattform nicht gegen den Willen von Staaten und Notenbanken durchsetzen können und wollen. Das Unternehmen muss ein Interesse daran haben zu kooperieren - nur so gewinnt Libra Glaubwürdigkeit und damit Stabilität. Für mich als Aufseher ist klar: Libra muss so sicher sein wie ein Pfandbrief.



Wie groß schätzen Sie das Potenzial für Facebook ein? Wie schnell wird Libra sich durchsetzen?



Das vermag heute niemand zu sagen. Bisher wirft das Projekt mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Als Bundesbank müssen wir aber die Möglichkeit einbeziehen, dass die Dinge sich sehr schnell entwickeln. Wir beobachten die Entwicklung deshalb genau. In China haben digitale Anbieter wie WeChat Pay praktisch das Bargeld als Zahlungsmittel abgelöst - und das binnen fünf Jahren! (News vom 23.06.2019)



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.06.2019/ac/a/n)







