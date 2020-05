Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge gehört abgeschafft! Dies fordert der Bund der Steuerzahler (BdSt) - denn dadurch wird die ohnehin aufwendige Berechnung des Kurzarbeitergeldes zusätzlich erschwert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des BdSt:Konkret fordert der Verband, dass sowohl Steuern als auch Sozialabgaben erst am 10. Tag des Folgemonats fällig werden sollten. Bei der Sozialversicherung gilt hingegen aktuell der drittletzte Bankarbeitstag des laufenden Monats. Wegen der Corona-Krise waren dort aber Stundungen möglich, sodass die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge vorübergehend später zahlen durften. Diese Ausgangslage sollte der Gesetzgeber nutzen, um die beiden Rechtsgebiete anzupassen! Durch die Verschiebung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge in den Folgemonat kann die Politik den Unternehmen unbürokratisch deutlich mehr Liquidität belassen und damit einen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze leisten.Der Bund der Steuerzahler hatte diesen und weitere Vorschläge kürzlich in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Olaf Scholz und den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags übermittelt. In dem Schreiben appelliert Holznagel an die Politik, alle Möglichkeiten zu nutzen, um Arbeitnehmern und Unternehmern unbürokratisch zu helfen. (Pressemitteilung vom 07.05.2020) (08.05.2020/ac/a/m)