Das Gewinnwachstum der Unternehmen stütze die Aktienmärkte. Im Unterschied zu früheren Phasen wie zum Beispiel der Technologie-Blase 2001 hätten sich die Aktienbewertungen nicht in beängstigendem Ausmaß von den Unternehmensgewinnen abgekoppelt. Vor allem die europäischen Börsen würden von einem Aufholeffekt profitieren - sowohl im Hinblick auf die Konjunktur als auch auf das Gewinnwachstum. Gleichzeitig hätten die politischen Sorgen abgenommen. Die europäischen Unternehmen würden ihre Gewinnerwartungen wieder deutlich anheben und seien so optimistisch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Inzwischen lägen die Schätzungen für das Gewinnwachstum in diesem Jahr in Europa höher als in den USA bei günstigeren Bewertungen. So bleibe erheblicher Spielraum für eine Aufholbewegung von Europa gegenüber dem US-Aktienmarkt.



Der US-Markt dürfte sich weiter in gemächlichem Tempo aufwärtsbewegen, getragen von steigenden Unternehmensgewinnen.



Die Inflationsrate in den USA sei drei Monate in Folge ungewöhnlich niedrig gewesen. Dennoch habe die US-Notenbank im Juni ihre Leitzinsen erhöht, da sie den Rückgang der Teuerung nur für vorübergehend halte. Sollte die Inflation über längere Zeit gering bleiben, würde dies Fragen hinsichtlich der Stärke der US-Wirtschaft aufwerfen. Deshalb seien die Wachstums- und Inflationsraten aus den USA genauer zu beobachten. Die Anleiherenditen würden wahrscheinlich niedrig bleiben.



Unterdessen bemühe sich China, in bestimmten Wirtschaftsbereichen die Wachstumsraten wieder auf ein unbedenkliches Niveau zu senken und die Transparenz im Finanzsektor zu erhöhen. Die Regierung habe die Regulierung verschärft und die Finanzierungsbedingungen für Banken erschwert. In der Folge habe sich das Wachstum des Kreditvolumens verlangsamt. Die Experten von Fidelity International rechnen damit, dass dadurch das jährliche Wirtschaftswachstum in China auf rund 6,5 Prozent zurückgeht. (06.07.2017/ac/a/m)







Kronberg im Taunus (www.aktiencheck.de) - Der Kursaufschwung am Aktienmarkt hält an, doch viele Anleger fragen sich, wann und wie er enden wird, so Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.Und das nicht ohne Grund: Der aktuelle Aktienmarktzyklus sei bereits weit fortgeschritten. Mit einer Dauer von 99 Monaten seit März 2009 sei dieser Bullenmarkt der zweitlängste seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Viele Probleme, die in der Vergangenheit auf den Börsen gelastet hätten, hätten sich erledigt und die Kurse seien beträchtlich gestiegen. Zwar haben wir den Höchststand vermutlich noch nicht erreicht, doch das könnte in den nächsten zwölf bis 18 Monaten der Fall sein, so die Experten von Fidelity International.