Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Verlusten übernahmen die Bullen an den Aktienmärkten wieder das Ruder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe nach seinem soliden Wochenauftakt die Gewinne weiter ausbauen können. Die Bestätigung aus Russland, wonach die versprochene Kürzung der Fördermenge vermutlich bis Ende des Monats erreicht werde, habe den Preis gestützt, sodass das Barrel der Nordseesorte Brent die Marke von USD 68 habe zurückerobern können. Gold bewege sich derzeit seitwärts und notiere stabil im Bereich von USD 1.320.Die asiatischen Märkte würden heute ein gemischtes Bild zeigen. Während Japan nach dem satten Kursplus des Vortages heute Gewinnmitnahmen zu verzeichnen habe, handele China moderat im Plus. Die Indikatoren für Europa würden auf einen festeren Handelsstart hindeuten. (27.03.2019/ac/a/m)