"Bürgerbewegung Finanzwende": Bei Wirecard haben alle weggeschaut - Aktiennews

Nicht nur der Ex-Politiker Schick melde sich in der Wirecard-Affäre zu Wort, auch aktive Politiker. Einer Bloomberg-Meldung zufolge würden sowohl die Bundesregierung als auch Parlamentarier Aufklärung über die Vorgänge fordern. Die Opposition bringe auch personelle Konsequenzen bei der Aufsicht ins Gespräch. "Wenn der größte Börsencrash eines Unternehmens in der deutschen Geschichte unter den Augen der Bafin stattfinden kann, dann muss an der Spitze aufgeräumt werden", zitiere Bloomberg den Linken-Abgeordneten Fabio de Masi.



Der Ex-Grünen-Politiker Gerhard Schick fordert Reformen der Aufsichtsbehörden. Die Opposition in Berlin wiederum wolle die Bafin-Spitze persönlich zur Verantwortung ziehen.Der Zahlungsdienstleister Wirecard habe gestern (25.06.) beschlossen, einen Antrag auf Insolvenz zu stellen. Das Unternehmen aus Aschheim bei München habe erst Anfang der Woche einräumen müssen, dass es massive Bilanzprobleme habe. Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro würden "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen", habe es aus der Zentrale der Gesellschaft geheißen. Die rasante negative Entwicklung der Gesellschaft habe Gerhard Schick, Vorstand der "Bürgerbewegung Finanzwende", zu einer Generalkritik an der Finanzaufsicht und den Wirtschaftsprüfern veranlasst. Derweil würden Oppositionspolitiker personelle Konsequenzen bei der Finanzaufsicht Bafin fordern.In einem Meinungsbeitrag für den "Tagesspiegel" fordere Schick Reformen bei den oben genannten Institutionen und Gesellschaften. Zuerst knöpfe er sich die Europäische Zentralbank (EZB) vor: "Es kann nicht sein, dass bei einem Finanzkonzern dieser Größe niemand zuständig ist. Konzernstruktur und Internationalität dürfen nicht zu dramatischen Aufsichtslücken führen", so Schick, der zwischen 2005 und 2018 für "Die Grünen" im Bundestag gesessen habe. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin argumentiere, sie überwache nur die deutsche Bank-Tochter von Wirecard, nicht aber den Konzern insgesamt. Schicks Vorschlag: Zahlungsdienstleister einer bestimmten Größe wie Wirecard sollten durch eine europäische Behörde überwacht werden. Aus der Finanzkrise von 2008 habe man schließlich die richtige Konsequenz gezogen und Großbanken der EZB unterstellt. Gleiches sollte für Zahlungsdienstleister gelten.Neues "Selbstverständnis" für BafinZu guter letzt müsse es Änderungen bei der Haftung geben. Schick weise darauf hin, dass Wirtschaftsprüfer zuständig seien, Bilanzskandale frühzeitig aufzudecken. Das sei einmal mehr nicht der Fall gewesen. "Die von den vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verhinderte Reform dieses Sektors muss deshalb dringend nachgeholt werden. Die EU-Kommission hatte vor Jahren schon die nötigen Schritte empfohlen, insbesondere die Trennung von Beratungs- und Prüfgeschäft", heiße es in dem Beitrag.Konsequenzen für Bafin-Präsident Hufeld?