Kurzprofil Bucher Industries AG:



Bucher Industries (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen im Maschinen- und Fahrzeugbau mit Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Die Aktivitäten von Bucher richten sich auf die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen aus und verfügen weltweit über ein erhebliches Wachstums- und Ertragspotenzial. Die Geschäftsfelder umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälter Industrie, für die Wein- und Fruchtsaftherstellung, ein Handelsgeschäft mit Traktoren und spezialisierten Landmaschinen in der Schweiz sowie Steuerungslösungen für die Automatisierungstechnik. Die 13.100 Mitarbeitenden von Bucher erzielten 2018 einen Konzernumsatz von CHF 3,1 Mrd. (06.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bucher Industries-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Technologiekonzerns Bucher Industries AG (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF).Kuhn: Die Getreidepreise würden immer noch auf tiefem Niveau verharren. Die Milchpreise, die sich in den letzten Monaten in den USA wieder erholt hätten, seien zwar ein positives Signal, angesichts der laufenden Farm-Konsolidierung sei es aber fraglich, ob dies für eine Ankurbelung der Investitionen genüge.Municipal: Sonderkosten im mittleren einstelligen Millionenbereich (inkl. M&A-Aufwand für Zynkon und Eurovoirie) hätten das GJ19-EBIT belastet. Trotz rückläufiger Nachfrage dürfte das EBIT das Niveau von GJ18 aber wieder erreichen (starkes Q4 dank Großauftrag in Paris).Hydraulics: Die Nachfrage habe im GJ19 über alle Segmente und Regionen hinweg nachgelassen. Der Auftragseingang scheine sich in Q1 wieder normalisiert zu haben, dies allerdings auf tieferem Niveau. Wegen der tieferen Volumina dürfte sich die EBIT-Marge bei Hydraulics im GJ20 um -50 Bp. reduzieren.Emhart Glass: Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Dabei habe die Debatte um ein Plastik-Verbot sicher geholfen. Ohne Top-Performer EG wäre die EBIT-Marge bei Bucher im GJ19 um -80 Bp. (statt -30 Bp.) gesunken.FCF 2020: -20%:Wegen des tieferen Reingewinns sei der Investitionsaufwand vergleichsweise höher gewesen (ca. CHF 120 Mio.), während sich das NUV wieder normalisiert habe.Neue EPS-Prognose: Der Analyst senke eine EPS-Prognose für 2020-22 um -2%, 0% bzw. -2%.Nach der Vorlage der GJ19-Ergebnisse werde der Analyst nur Feinabstimmungen an seinen Prognosen vornehmen. Seines Erachtens würden sich folgende Fragen stellen: i) Werde der Handelskrieg endgültig beigelegt (werde China wieder Soja in vollem Umfang in die USA exportieren und welche Folgen habe die Schweinepest? ii) Wie wirke sich der Brexit aus? (Kuhn: Großbritannien habe sich im GJ19 und auf kommunaler Ebene stark entwickelt: Engagement: 20%), und iii) welchen Einfluss werde die neue Agrarpolitik der EU auf die Agrarausgaben haben?Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Bucher Industries-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 310,00. (Analyse vom 06.03.2020)