ISIN Bucher Industries-Aktie:

CH0002432174



WKN Bucher Industries-Aktie:

A0EAHZ



Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUHA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUCN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BCHHF



Kurzprofil Bucher Industries AG:



Bucher Industries (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Geschäftsfelder umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, die Getränke- und Umwelttechnik sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert. (02.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bucher Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologiekonzerns Bucher Industries AG (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF).Der Auftragseingang habe im Geschäftsjahr 2016 etwas über den Erwartungen gelegen, was vor allem der Stabilisierung bei Kuhn zu verdanken sei. Der Ausblick für das Agrargeschäft bleibe aber recht vorsichtig (Deere erwartungsgemäß -1%). Höhere Milchpreise und eine Erholung der Preise für Agrarrohstoffe dürften etwas Unterstützung bringen. Die Stabilisierung bei Kuhn sei nach Einschätzung der Analysten vom Markt erwartet worden und spiegele sich im Kursanstieg der letzten Monate bereits wider. Furger gehe von nur geringfügigen Änderungen der Schätzungen aus.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Bucher Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 240. (Analyse vom 02.02.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:251,535 EUR +0,05% (02.02.2017, 10:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:272,00 CHF +1,68% (02.02.2017, 10:57)