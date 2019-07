Wien (www.aktiencheck.de) - Im gestern in den USA auf Grund des heutigen Unabhängigkeitstags verkürzten Börsehandel gab es wenig Neues auf Einzeltitelseite zu berichten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) habe auf die vorgelegten Zweitquartalszahlen des Herstellers von Elektroautos mit einem Anstieg um 4,6% reagiert. Die Zahlen seien besser ausgefallen als erwartet. Außerdem habe Tesla eine Rekordzahl an Fahrzeugen verkauft.In Europa hätten die Aktien von Anheuser-Busch (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) im Fokus gestanden. Der weltgrößte Brauereikonzern wolle beim Börsengang seines Asiengeschäfts in Hongkong bis zu USD 9,8 Mrd. einnehmen. Laut übereinstimmenden Medienberichten würden die Aktien in einer Preisspanne zwischen 40 und 47 HKD (Hongkong-Dollar) pro Stück angeboten. Nach dem Gang aufs Parkett könnte das Asiengeschäft Budweiser Brewing Company APAC auf einen Börsenwert von USD 63,7 Mrd. kommen. Es wäre der weltgrößte Börsengang in diesem Jahr. Das Börsendebüt in Hongkong sei für den 19. Juli geplant. (04.07.2019/ac/a/m)