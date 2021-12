Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

558,40 EUR +8,05% (10.12.2021, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

631,68 USD +8,27% (10.12.2021, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



Nasdaq-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (11.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Broadcom habe starke Q1-Zahlen präsentiert. Der Chip- und Softwarespezialist habe den Umsatz um 15% auf 7,41 Mrd. USD gesteigert. Der Gewinn je Aktie sei auf 7,81 USD gestiegen. Damit habe der US-Konzern die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Noch dazu werde die Dividende um fast 14% auf 4,10 USD je Aktie angehoben. Als "Bonus" wolle das Unternehmen in Zukunft 10 Mrd. USD in ein Aktienrückkaufprogramm stecken."Broadcom hat das Jahr mit einem Rekordergebnis für das vierte Quartal abgeschlossen, das von einem Aufschwung im Unternehmensbereich und einer anhaltend starken Nachfrage von Cloud- und Service-Providern getragen wurde", habe CEO Hock Tan in der Mitteilung gesagt. "Mit der Stärke und Breite unseres IP-Portfolios sind wir weiterhin in der Lage, führende, erstklassige Halbleiterlösungen zu liefern und unsere Führungsposition in unseren Franchise-Märkten auszubauen", habe der Manager ergänzt. Im Anschluss an die Zahlen hätten die Analysten den Konzern mit Lob überschüttet.Die Zahlen seien erstklassig gewesen, der Ausblick stimme. Allerdings gelte auch hier: Nach dem starken Lauf der Broadcom-Aktie von 500 bis über 625 USD sollten Anleger vor einem Kauf einen Rücksetzer abwarten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze Broadcom-Aktie: