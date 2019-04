Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (18.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Broadcom gehöre aktuell zu den besten Technologieaktien am Markt. Allein seit Jahresbeginn betrage das Plus über 26%. Damit habe der Aktienkurs des US-Konzerns ein neues Allzeithoch markieren können.Bei der Bekanntgabe der jüngsten Ergebnisse habe der Halbleiterhersteller einen Nettogewinn von 471 Mio. USD oder 1,12 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 5,79 Mrd. USD gemeldet, gegenüber 5,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Damit habe Broadcom die Erwartungen der Analysten übertroffen, so Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:286,30 Euro +0,95% (18.04.2019, 14:29)