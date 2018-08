Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

189,46 Euro -0,27% (08.08.2018, 14:37)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 219,66 -0,30% (08.08.2018, 17:50)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (08.08.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Laut einer Aktienanalyse rät Blayne Curtis, Analyst bei Barclays, im Rahmen einer Neueinschätzung zu einer Übergewichtung der Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Broadcom Inc. biete Anlegern ein diversifiziertes Portfolio an Aktivitäten, die in ihren jeweiligen wachsenden Marktsegmenten führend seien.Durch M&A-Maßnahmen würden sich substanzielle Synergien erziele lassen. Analyst Blayne Curtis zeigt sich zudem über das Vorhaben erfreut 50% des Free Cash flows in Dividenden an die Aktionäre zurückfließen zu lassen.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Barclays die Coverage mit einem "overweight"-Rating wieder auf und veranschlagen ein Kursziel von 265,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:189,33 Euro +0,07% (08.08.3018, 17:24)