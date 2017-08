Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

215,72 Euro -0,27% (23.08.2017, 12:44)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 255,70 +0,20% (23.08.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(23.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity:Analyst T. Michael Walkley vom Investmenthaus Canaccord Genuity bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die Analysten von Canaccord Genuity halten Broadcom Ltd. für gut positioniert um von einem starken iPhone 8 Upgradezyklus zu profitieren. Zudem seien die iPhone-Verkäufe vor der Markteinführung der neuen iPhone-Generation stabil gewesen.Angesichts der iPhone-Stärke könnten sich die Schätzungen für Broadcom als zu konservativ erweisen, so die Einschätzung des Analysten T. Michael Walkley.Walkley erhöht die EPS-Projektionen für 2017 von 15,69 auf 15,76 USD und für 2018 von 16,65 auf 17,21 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie: