Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern haben sich British American Tobacco (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) und Reynolds American (ISIN: US7617131062, WKN: A0B7KR, Ticker-Symbol: RQ4) auf den Zusammenschluss zum größten börsenotierten Tabak-Konzern weltweit geeinigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) habe nun auch Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) gute Quartalszahlen vorgelegt. Das Geldhaus habe die Erwartungen des Marktes sowohl bei den Einnahmen als auch beim Gewinn übertroffen. Allerdings wurde im Handel auf ein schwaches Investment Banking verwiesen. Die Aktie habe den größten Tagesverlust seit Juli verzeichnet und 3,8% verloren. Heute würden noch Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Citigroup (ISIN US1729674242, WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) über ihr viertes Quartal berichten.In Europa habe der weltgrößte Chipzulieferer ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) soeben seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert, die auf den ersten Blick über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Auch der Ausblick für das laufende Quartal habe die Markterwartungen übertroffen. (18.01.2017/ac/a/m)