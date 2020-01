Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das britische BIP wies im November einen überraschenden Rückgang um 0,3% gg. Vm. (Konsens: 0,0%) aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da die Vormonatswerte noch oben revidiert worden seien, sei das Output-Niveau zwar ungefähr so hoch wie erwartet und in der Dreimonats- auf Dreimonatsveränderung sei es sogar zu einem Anstieg um 0,1% gekommen. Dennoch werfe der scharfe Rückgang im November die Frage auf, wie es um die britische Wirtschaft bestellt sei, zumal der bisher relativ robuste Dienstleistungssektor jüngst geschwächelt habe. So sei der Output in diesem Sektor um 0,3% gg. Vm. gefallen und die Jahresveränderung sei mit 0,8% auf den tiefsten Stand seit acht Jahren abgerutscht.



Das Britische Pfund sei in Anschluss an die Veröffentlichung zum Euro unter Druck gekommen. Nachdem auf den letzten Sitzungen bereits zwei von neun stimmberechtigten Mitglieder des MPC der britischen Notenbank für eine Reduzierung der Leitzinsen gestimmt hätten, hätten die gestrigen Daten die Diskussion um eine mögliche geldpolitische Lockerung angeheizt, die die Analysten im 2. Quartal dieses Jahres erwarten würden. Mit Blick auf den Euro würde ein Anstieg über den Widerstandsbereich bei 0,86 GBP aus technischer Sicht kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. (14.01.2020/ac/a/m)





