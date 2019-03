Jetzt hänge alles von der EU ab, wobei diese wahrscheinlich eine kurze Verlängerung befürworten werde, auch wenn eine längere Verlängerung der bevorzugte Ansatz seien dürfte. Die Länge der kurzen Verlängerung werde auf drei Monate geschätzt, was die Frist auf den 30. Juni verschieben würde. Dies wäre in dem Sinne günstig, da es bedeuten würde, dass Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen müsste. Wenn die Regierung jedoch nicht bereit sei ihren Kurs zu ändern, dann sei es schwer zu erkennen, dass es sich um etwas anderes als eine reine Verzögerungstaktik handele. Im Gegenzug dürfte dies für weitere Unsicherheit sorgen.



Gemischte Botschaft bei Inflationsdaten aus Großbritannien



Der jüngste Blick auf den Preisdruck in Großbritannien habe leicht widersprüchliche Botschaften gesendet, wobei ein unerwarteter Anstieg der Gesamtinflation (VPI) durch einen überraschenden Rückgang der Kerninflation ausgeglichen werde. Wenn überhaupt, sei der kleine Rückgang beim Kernwert aussagekräftiger. Die Daten würden sich zwar auf den Monat nach den beeindruckenden Lohnzahlen von gestern beziehen, würden aber immer noch darauf hindeuten, dass die Lohnerhöhungen deutlich über der Inflation lägen. Der aktuelle Lauf des Realeinkommenswachstums zeige jedoch kaum Anzeichen dafür, dass dieser bald zu einem Ende komme. Das britische Pfund bleibe nach der Veröffentlichung in der Nähe seines Tagestiefs, aber die Reaktion auf die Daten sei ziemlich gedämpft gewesen. Die neuesten Brexit-Enthüllungen dürften hier mehr ins Gewicht fallen.



Das britische Unterhaus habe sich gegen einen ungeregelten "harten" Brexit ausgesprochen und möchte am liebsten den Austrittstermin verschieben. Alle 27 EU-Mitgliedsstaaten müssten jedoch zustimmen. (20.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einige Berichte deuten darauf hin, dass Theresa May später am heutigen Tag eine kurze Brexit-Verzögerung anstrebt, da die Premierministerin vor dem morgen beginnenden Gipfel ein Schreiben an die EU richten wird, so die Experten von XTB.Nachdem die Abgeordneten in der vergangenen Woche sowohl Mays Austrittsvereinbarung als auch ein "No-Deal"-Szenario abgelehnt hätten, sei klar ersichtlich gewesen, dass eine Verlängerung über den 29. März hinaus notwendig sei. Allerdings hätten sich viele eine längere Verlängerung gewünscht, um einen anderen Weg gehen zu können. May scheine weiterhin an ihrem Deal festzuhalten, in der Hoffnung, dass das britische Parlament den Kurs ändere und ihn letztendlich akzeptiere. Es gebe bereits Gerüchte, dass das Parlament versuchen werde, die Kontrolle über die Länge der Verzögerung zu übernehmen, aber selbst wenn dies geschehen sollte, sei eine Mehrheit hinter einer alternativen Brexit-Lösung alles andere als selbstverständlich.